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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 12.07.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 12.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачность с прояснениями, дожди, грозы ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T07:49
2022-07-12T07:49
общество
москва
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Облачность с прояснениями, дожди, грозы ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы. Максимальная температура воздуха плюс 22-24 градуса в Москве, 20-25 ожидается в Подмосковье", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти и достигнет 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
07:49 12.07.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 24 градусов и кратковременные дожди

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Облачность с прояснениями, дожди, грозы ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы. Максимальная температура воздуха плюс 22-24 градуса в Москве, 20-25 ожидается в Подмосковье", - сообщил Леус.
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Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти и достигнет 746 миллиметров ртутного столба.
 
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