https://ria.ru/20220712/pogoda-1801851324.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 12.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачность с прояснениями, дожди, грозы ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T07:49

2022-07-12T07:49

2022-07-12T07:49

общество

москва

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Облачность с прояснениями, дожди, грозы ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы. Максимальная температура воздуха плюс 22-24 градуса в Москве, 20-25 ожидается в Подмосковье", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти и достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220711/pogoda-1801766345.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва