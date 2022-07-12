https://ria.ru/20220712/pogoda-1801851324.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 12.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачность с прояснениями, дожди, грозы ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T07:49
2022-07-12T07:49
2022-07-12T07:49
общество
москва
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Облачность с прояснениями, дожди, грозы ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы. Максимальная температура воздуха плюс 22-24 градуса в Москве, 20-25 ожидается в Подмосковье", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти и достигнет 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220711/pogoda-1801766345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 24 градусов и кратковременные дожди