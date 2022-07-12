https://ria.ru/20220712/pogibshie-1801850343.html

В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли как минимум два человека

В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли как минимум два человека - РИА Новости, 12.07.2022

В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли как минимум два человека

На данный момент известно о двух погибших и четырех пропавших без вести после украинского удара по Новой Каховке, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T07:19

2022-07-12T07:19

2022-07-12T07:54

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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. На данный момент известно о двух погибших и четырех пропавших без вести после украинского удара по Новой Каховке, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев."На данный момент известно точно о двух погибших, но всего эти склады охраняли шесть человек, остальные четверо сейчас числятся пропавшими без вести", - сказал Леонтьев.Глава ВГА города также сообщил, что многие люди еще находятся под завалами."Помимо двух погибших и четверых пропавших, еще десятки раненых, сотни просто с порезами от стекол, в половине города выбило стекла, многие люди еще находятся под завалами", - сказал Леонтьев.Ранее он сообщал РИА Новости об одном погибшем - подростке-инвалиде, который дежурил у склада с гуманитарной помощью, рядом с которым попала ракета HIMARS, выпущенная со стороны Украины по Новой Каховке.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, в свою очередь, сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала, число пострадавших выясняется."Сегодняшняя ночь мне напоминает страшные аналогии атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые в августе 1945 года осуществили США. Практически то же самое сегодня произошло и у нас. Высокоточным американским оружием, насколько я понимаю, в центр города были осуществлены удары. На самом деле есть жертвы уже, среди мирного населения, есть раненые, сотни людей остались без крова, десятки домов разрушены. Больницы продолжают принимать людей. Раненых - многие десятки людей. Мы испытываем шок от этой бомбардировки", - заявил он.

https://ria.ru/20220711/obstrel-1801689994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, херсонская область