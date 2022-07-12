https://ria.ru/20220712/pivo-1802030742.html
Союз пивоваров попросил не вводить в России обязательную маркировку пива
Союз пивоваров попросил не вводить в России обязательную маркировку пива - РИА Новости, 12.07.2022
Союз пивоваров попросил не вводить в России обязательную маркировку пива
Союз российских пивоваров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вводить обязательную маркировку пива из-за рисков снижения эффективности... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:05
2022-07-12T17:05
2022-07-12T17:09
экономика
россия
союз российских пивоваров
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Союз российских пивоваров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вводить обязательную маркировку пива из-за рисков снижения эффективности работы отрасли и сокращения выпуска этой продукции, говорится в обращении союза."В целях сохранения потенциала пивоваренной отрасли и бездефицитного обеспечения россиян пивом просим Вас рассмотреть вопрос о недопустимости введения обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации", - говорится в "Открытом письме Президенту Российской Федерации", опубликованном на сайте союза.Эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России 1 апреля и продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха. Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года.По мнению союза, введение маркировки будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20‒30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, а себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%. В свою очередь пивоваренные предприятия окажутся "в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных России государств". Маркировка, уточняется в обращении, "не повысит, а наоборот, снизит эффективность работы отрасли"."Сегодня пивоваренные предприятия работают на пределе своих возможностей", - говорится в обращении. Среди факторов давления - отказ западных поставщиков поставлять оборудование и запчасти, дефицит хмеля и значительный роста цен на пивоваренный солод, а также на стеклобутылку, алюминиевую банку, ПЭТ-упаковку, углекислоту, кронен-пробку и этикетку, добавляется там же."У многих компаний отмечается высокий риск остановки производства. В таких условиях вводить дополнительную нагрузку по внедрению и обеспечению работоспособности системы маркировки невозможно", - говорится в обращении. Пивовары считают маркировку избыточной мерой контроля, "которая идет вразрез с анонсированным ранее курсом правительства РФ по созданию благоприятных условий для российского бизнеса". По их мнению, решить задачи прослеживаемости и учета пивоваренной продукции можно с помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы.
https://ria.ru/20220517/pivo-1788922140.html
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экономика, россия, союз российских пивоваров
17:05 12.07.2022 (обновлено: 17:09 12.07.2022)
Союз пивоваров попросил не вводить в России обязательную маркировку пива
Союз пивоваров России обратился к Владимиру Путину с просьбой не вводить маркировку пива
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм.
Союз российских пивоваров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вводить обязательную маркировку пива из-за рисков снижения эффективности работы отрасли и сокращения выпуска этой продукции, говорится
в обращении союза.
"В целях сохранения потенциала пивоваренной отрасли и бездефицитного обеспечения россиян пивом просим Вас рассмотреть вопрос о недопустимости введения обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации", - говорится в "Открытом письме Президенту Российской Федерации", опубликованном на сайте союза.
Эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России
1 апреля и продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха. Минпромторг
предложил ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года.
По мнению союза, введение маркировки будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20‒30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, а себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%. В свою очередь пивоваренные предприятия окажутся "в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных России государств". Маркировка, уточняется в обращении, "не повысит, а наоборот, снизит эффективность работы отрасли".
"Сегодня пивоваренные предприятия работают на пределе своих возможностей", - говорится в обращении. Среди факторов давления - отказ западных поставщиков поставлять оборудование и запчасти, дефицит хмеля и значительный роста цен на пивоваренный солод, а также на стеклобутылку, алюминиевую банку, ПЭТ-упаковку, углекислоту, кронен-пробку и этикетку, добавляется там же.
"У многих компаний отмечается высокий риск остановки производства. В таких условиях вводить дополнительную нагрузку по внедрению и обеспечению работоспособности системы маркировки невозможно", - говорится в обращении. Пивовары считают маркировку избыточной мерой контроля, "которая идет вразрез с анонсированным ранее курсом правительства РФ по созданию благоприятных условий для российского бизнеса". По их мнению, решить задачи прослеживаемости и учета пивоваренной продукции можно с помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы.