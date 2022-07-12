https://ria.ru/20220712/partiya-1801935417.html

Суд во Львове запретил деятельность "Рабочей партии Украины"

Суд во Львове запретил деятельность "Рабочей партии Украины" - РИА Новости, 12.07.2022

Суд во Львове запретил деятельность "Рабочей партии Украины"

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность "Рабочей партии Украины", ее имущество и активы переданы в собственность государства, сообщили во вторник РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:22

2022-07-12T14:22

2022-07-12T14:22

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность "Рабочей партии Украины", ее имущество и активы переданы в собственность государства, сообщили во вторник в суде.Ранее по решению суда на Украине запретили партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – за жизнь"."Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность "Рабочей партии Украины"; имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных отделений и других структурных образований передано в собственность государства", - говорится в сообщении восьмого апелляционного суда в социальной сети Facebook*.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220708/telekanaly-1801290743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, львов