Суд во Львове запретил деятельность "Рабочей партии Украины"
Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность "Рабочей партии Украины"
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность "Рабочей партии Украины", ее имущество и активы переданы в собственность государства, сообщили во вторник в суде.
Ранее по решению суда на Украине запретили партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – за жизнь".
"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность "Рабочей партии Украины"; имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных отделений и других структурных образований передано в собственность государства", - говорится в сообщении восьмого апелляционного суда в социальной сети Facebook*.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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