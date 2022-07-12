https://ria.ru/20220712/otvetsvennost-1801845385.html

МВД разработало проекты об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети

МВД разработало проекты об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети - РИА Новости, 12.07.2022

МВД разработало проекты об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети

МВД России разработало законопроекты об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, их внесли в правительство, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T03:19

2022-07-12T03:19

2022-07-12T03:20

общество

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МВД России разработало законопроекты об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, их внесли в правительство, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Отмечается, что законопроекты были разработаны во исполнение поручений президента РФ и правительства. МВД, Минцифры, Минюсту совместно с Генпрокуратурой было поручено принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, предусматривающих внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их аналогов с помощью интернета.В МВД рассказали, что разработаны проекты федеральных законов "О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ", "О внесении изменений в ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и в отдельные законодательные акты РФ", "О внесении изменений в КоАП РФ".Ранее первый замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров на пресс-конференции сообщал, что в РФ могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. По его словам, установление такой ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, СМИ и соцсетях станет серьезным шагом в предупреждении и отвращении от этого направления противоправной деятельности.В феврале 2021 года был принят закон, вводящий до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков – соответствующие изменения были внесены в ст.230 УК РФ.За пропаганду наркотиков в России предусмотрена административная ответственность, по ст. 6.13 КоАП РФ штрафы накладывали, например, на рэпера Моргенштерна* и блогера Юрия Дудя*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220125/eldzhey-1769453002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия