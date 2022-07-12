https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802087155.html

Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев

Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев - РИА Новости, 12.07.2022

Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев

Французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T23:31

2022-07-12T23:31

2022-07-12T23:41

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться, стоит ли дальше отправлять Киеву амуницию, заявил в интервью Atlantico эксперт в области безопасности Гийом Лаган.По его словам, США и Европа снизили темпы снабжения ВСУ по нескольким причинам. Во-первых, технику предварительно модернизируют, это занимает определенное время. Во-вторых, украинских военнослужащих необходимо учить пользоваться незнакомым для них оружием. В-третьих, склады с боеприпасами у западных стран начинают пустеть, в то время как Россия на мощный военно-промышленный комплекс, позволяющий вовремя пополнять запасы. И, наконец, в-четвертых, в Париже и Вашингтоне начинают опасаться, что российская армия в ходе боев может отобрать у ВСУ сложную военную технику НАТО, полагает Лаган.Ранее Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону за захваченные на Украине артиллерийские установки CAESAR, так как они "в хозяйстве пригодятся". Предприятие пообещало разобрать самоходки, сконструированные концерном Nexter. Новость о потере гаубиц Киевом вызвала бурную реакцию у некоторых французских государственных деятелей. Так, политик-голлист Флориан Филиппо обвинил Макрона в передаче военных технологий Парижа Москве и призвал лидера страны уйти в отставку, а его соратник Жоффри Болле заявил о разорении армии республики.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799930898.html

https://ria.ru/20220710/vsu-1801553855.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, эммануэль макрон, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, уралвагонзавод, франция, украина