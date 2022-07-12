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Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев - РИА Новости, 12.07.2022
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Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев
Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев - РИА Новости, 12.07.2022
Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев
Французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T23:31
2022-07-12T23:41
в мире
россия
эммануэль макрон
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
уралвагонзавод
франция
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться, стоит ли дальше отправлять Киеву амуницию, заявил в интервью Atlantico эксперт в области безопасности Гийом Лаган.По его словам, США и Европа снизили темпы снабжения ВСУ по нескольким причинам. Во-первых, технику предварительно модернизируют, это занимает определенное время. Во-вторых, украинских военнослужащих необходимо учить пользоваться незнакомым для них оружием. В-третьих, склады с боеприпасами у западных стран начинают пустеть, в то время как Россия на мощный военно-промышленный комплекс, позволяющий вовремя пополнять запасы. И, наконец, в-четвертых, в Париже и Вашингтоне начинают опасаться, что российская армия в ходе боев может отобрать у ВСУ сложную военную технику НАТО, полагает Лаган.Ранее Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону за захваченные на Украине артиллерийские установки CAESAR, так как они "в хозяйстве пригодятся". Предприятие пообещало разобрать самоходки, сконструированные концерном Nexter. Новость о потере гаубиц Киевом вызвала бурную реакцию у некоторых французских государственных деятелей. Так, политик-голлист Флориан Филиппо обвинил Макрона в передаче военных технологий Парижа Москве и призвал лидера страны уйти в отставку, а его соратник Жоффри Болле заявил о разорении армии республики.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799930898.html
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в мире, россия, эммануэль макрон, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, уралвагонзавод, франция, украина
23:31 12.07.2022 (обновлено: 23:41 12.07.2022)
 
Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев

Atlantico: Франция не хочет отправлять Украине оружие, которое может попасть в Россию

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться, стоит ли дальше отправлять Киеву амуницию, заявил в интервью Atlantico эксперт в области безопасности Гийом Лаган.
По его словам, США и Европа снизили темпы снабжения ВСУ по нескольким причинам. Во-первых, технику предварительно модернизируют, это занимает определенное время. Во-вторых, украинских военнослужащих необходимо учить пользоваться незнакомым для них оружием. В-третьих, склады с боеприпасами у западных стран начинают пустеть, в то время как Россия на мощный военно-промышленный комплекс, позволяющий вовремя пополнять запасы. И, наконец, в-четвертых, в Париже и Вашингтоне начинают опасаться, что российская армия в ходе боев может отобрать у ВСУ сложную военную технику НАТО, полагает Лаган.
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 16:19
Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА
Ранее Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону за захваченные на Украине артиллерийские установки CAESAR, так как они "в хозяйстве пригодятся". Предприятие пообещало разобрать самоходки, сконструированные концерном Nexter. Новость о потере гаубиц Киевом вызвала бурную реакцию у некоторых французских государственных деятелей. Так, политик-голлист Флориан Филиппо обвинил Макрона в передаче военных технологий Парижа Москве и призвал лидера страны уйти в отставку, а его соратник Жоффри Болле заявил о разорении армии республики.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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В миреРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОУралвагонзаводФранцияУкраина
 
 
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