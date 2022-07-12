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На Украине задержали торговцев оружием, выдававших себя за полицейских

На Украине задержали торговцев оружием, выдававших себя за полицейских - РИА Новости, 12.07.2022

На Украине задержали торговцев оружием, выдававших себя за полицейских

Служба безопасности Украины сообщила, что в Киевской области задержала торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей, изъяв у них 15 единиц... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:29

2022-07-12T10:29

2022-07-12T10:30

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что в Киевской области задержала торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей, изъяв у них 15 единиц автоматического оружия и более 6 тысяч патронов."СБУ задержала в Киевской области торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей. У злоумышленников изъято 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тысяч патронов. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБ.Утверждается, что злоумышленники собирались получить за эту партию оружия 20 тысяч долларов.В мае первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что несмотря на более жесткие меры по охране правопорядка и выезд значительной части населения, после начала российской спецоперации в стране выросло количество преступлений, связанных с угоном автомобилей и незаконным оборотом оружия.Ранее только в Киеве представители украинской власти после начала спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.

https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html

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в мире, украина, киевская область, служба безопасности украины