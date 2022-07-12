10:29 12.07.2022 (обновлено: 10:30 12.07.2022)
На Украине задержали торговцев оружием, выдававших себя за полицейских
СБ Украины в Киевской области задержала торговцев оружием, выдававших себя за полицейских
© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины в США
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины в США . Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что в Киевской области задержала торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей, изъяв у них 15 единиц автоматического оружия и более 6 тысяч патронов.
"СБУ задержала в Киевской области торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей. У злоумышленников изъято 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тысяч патронов. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБ.
Утверждается, что злоумышленники собирались получить за эту партию оружия 20 тысяч долларов.
В мае первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что несмотря на более жесткие меры по охране правопорядка и выезд значительной части населения, после начала российской спецоперации в стране выросло количество преступлений, связанных с угоном автомобилей и незаконным оборотом оружия.
Ранее только в Киеве представители украинской власти после начала спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.