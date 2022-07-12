https://ria.ru/20220712/oppozitsiya-1801943944.html

Молдавская оппозиция выступила за продолжение диалога с Россией

Молдавская оппозиция выступила за продолжение диалога с Россией - РИА Новости, 12.07.2022

Молдавская оппозиция выступила за продолжение диалога с Россией

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выступает за продолжение диалога с Россией, сообщил во вторник в ходе встречи с послом РФ Олегом Васнецовым... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:45

2022-07-12T14:45

2022-07-12T14:45

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украина

кишинев

здоровье - общество

псрм

молдавия

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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выступает за продолжение диалога с Россией, сообщил во вторник в ходе встречи с послом РФ Олегом Васнецовым исполнительный секретарь политформирования, вице-спикер парламента Влад Батрынча."Сегодня состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. В ходе дискуссии Батрынча подтвердил заинтересованность крупнейшей оппозиционной силы страны в продолжении диалога по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес для народов обеих стран", - сообщила корреспонденту РИА Новости пресс-секретарь ПСРМ Кармена Лупей.В партии отметили, что вице-спикер парламента обратил особое внимание на необходимость сохранения динамики торгово-экономических отношений и гуманитарно-образовательного сотрудничества. Также Батрынча выделил "важность скорейшего восстановления прямого авиасообщения в интересах граждан обеих стран".Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. В начале апреля воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220624/shor-1797906745.html

украина

кишинев

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в мире, украина, кишинев, здоровье - общество, псрм, молдавия