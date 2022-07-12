https://ria.ru/20220712/odnoklassniki-1801886318.html

Одноклассники обновили функционал для лонгридов

Одноклассники обновили функционал для лонгридов - РИА Новости, 12.07.2022

Одноклассники обновили функционал для лонгридов

Одноклассники представили новые возможности для публикации лонгридов внутри социальной сети. Создатели контента теперь смогут выделять заголовки, цитаты,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:30

2022-07-12T11:30

2022-07-12T11:30

одноклассники.ru

технологии

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Одноклассники представили новые возможности для публикации лонгридов внутри социальной сети. Создатели контента теперь смогут выделять заголовки, цитаты, добавлять фото, видео и использовать многие другие функции. Новый редактор публикаций ОК поможет создавать большие и структурированные материалы: добавлять разделители, видео, фото, GIF и меню ссылок прямо в заметку. Авторы смогут писать лонгриды до 64 тысячи знаков, что даст возможность публиковать длинные мультимедийные статьи в рамках одной заметки. Заметки нового формата отображаются как на веб-платформе и в мобильной версии m.ok.ru, так и в мобильных приложениях Android и iOS, при этом создавать их можно пока только в десктопной версии соцсети. Так как лонгриды рекомендуются пользователям в ленте новостей наряду с обычными постами, авторы крупноформатного контента в ОК смогут найти себе новых читателей. Кроме того, алгоритм "Молния" также будет регулярно отбирать и продвигать лонгриды от новых создателей уникального контента, помогая увеличить охват публикаций и получить подписчиков. Для того, чтобы попасть в программу "Молния", новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети.

https://ria.ru/20220630/odnoklassniki-1799257133.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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