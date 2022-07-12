https://ria.ru/20220712/obstrel-1802070897.html

Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок

Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок - РИА Новости, 12.07.2022

Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок

Следователи Следственного комитета России прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:17

2022-07-12T20:17

2022-07-12T20:42

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа осмотрела место происшествия и провела ряд следственных мероприятий. В ходе осмотра были найдены осколки, предположительно, от натовского снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, были записаны показания свидетелей и зафиксированы повреждения дома.Ранее власти Донецка заявляли, что в результате обстрела со стороны противника по данному адресу ранения и контузию получили два мирных жителя мужчина 1981 года рождения и ребенок 14 лет. Найденные на месте осколки будут направлены на детальную экспертизу для определения типа боеприпаса.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801567688.html

донецк (днр)

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Следователи СК на месте обстрела в Донецке, где пострадал ребенок 14 лет Следователи СК прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок. В ходе осмотра были найдены осколки предположительно от снаряда калибром 155 мм образца стран НАТО. 2022-07-12T20:17 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато