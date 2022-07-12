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Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802070897.html
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок - РИА Новости, 12.07.2022
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок
Следователи Следственного комитета России прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:17
2022-07-12T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа осмотрела место происшествия и провела ряд следственных мероприятий. В ходе осмотра были найдены осколки, предположительно, от натовского снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, были записаны показания свидетелей и зафиксированы повреждения дома.Ранее власти Донецка заявляли, что в результате обстрела со стороны противника по данному адресу ранения и контузию получили два мирных жителя мужчина 1981 года рождения и ребенок 14 лет. Найденные на месте осколки будут направлены на детальную экспертизу для определения типа боеприпаса.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801567688.html
донецк (днр)
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Следователи СК на месте обстрела в Донецке, где пострадал ребенок 14 лет
Следователи СК прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок. В ходе осмотра были найдены осколки предположительно от снаряда калибром 155 мм образца стран НАТО.
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
20:17 12.07.2022 (обновлено: 20:42 12.07.2022)
 
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок

Следователи СК России прибыли на место обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативная группа осмотрела место происшествия и провела ряд следственных мероприятий. В ходе осмотра были найдены осколки, предположительно, от натовского снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, были записаны показания свидетелей и зафиксированы повреждения дома.
Ранее власти Донецка заявляли, что в результате обстрела со стороны противника по данному адресу ранения и контузию получили два мирных жителя мужчина 1981 года рождения и ребенок 14 лет. Найденные на месте осколки будут направлены на детальную экспертизу для определения типа боеприпаса.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 19:15Специальная военная операция на Украине
СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаСШАНАТО
 
 
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