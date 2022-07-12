https://ria.ru/20220712/obstrel-1802070897.html
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок - РИА Новости, 12.07.2022
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок
Следователи Следственного комитета России прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:17
2022-07-12T20:17
2022-07-12T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802073140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f28734e5164a36f7453ac8fc6efc8598.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа осмотрела место происшествия и провела ряд следственных мероприятий. В ходе осмотра были найдены осколки, предположительно, от натовского снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, были записаны показания свидетелей и зафиксированы повреждения дома.Ранее власти Донецка заявляли, что в результате обстрела со стороны противника по данному адресу ранения и контузию получили два мирных жителя мужчина 1981 года рождения и ребенок 14 лет. Найденные на месте осколки будут направлены на детальную экспертизу для определения типа боеприпаса.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801567688.html
донецк (днр)
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802073140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a75ccd27952b4c6a56e55ad4c84ab27e.jpg
Следователи СК на месте обстрела в Донецке, где пострадал ребенок 14 лет
Следователи СК прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок. В ходе осмотра были найдены осколки предположительно от снаряда калибром 155 мм образца стран НАТО.
2022-07-12T20:17
true
PT2M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
20:17 12.07.2022 (обновлено: 20:42 12.07.2022)
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок
Следователи СК России прибыли на место обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок