https://ria.ru/20220712/obstrel-1802068501.html
Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке
Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке
Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:04
2022-07-12T20:04
2022-07-12T20:04
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
донецк (днр)
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки. При обстреле учреждения по ул. Тореза повреждения получили здания, ворота и автомобиль", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
украина
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, украина, донецк (днр), в мире, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке
ДНР: ВСУ атаковали дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки