https://ria.ru/20220712/obstrel-1802068501.html

Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке

Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке

Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:04

2022-07-12T20:04

2022-07-12T20:04

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

донецк (днр)

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки. При обстреле учреждения по ул. Тореза повреждения получили здания, ворота и автомобиль", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

донецк (днр)

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макеевка, украина, донецк (днр), в мире, ситуация в днр и лнр