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Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска в 18.30 мск выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:13

2022-07-12T19:13

2022-07-12T19:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

сцкк

ситуация в днр и лнр

иван приходько

горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 мск выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущена 21 ракета из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град" и "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрелов два человека погибли, еще семь получили ранения. Мэр добавил, что один из украинских боеприпасов попал в кровлю детского сада.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр, иван приходько, горловка, стирол, украина