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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска выпустили 44 мины калибром 120 мм по Горловке, Зайцево и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:02
2022-07-12T19:02
2022-07-12T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 44 мины калибром 120 мм по Горловке, Зайцево и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17:10 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 17:20 - н.п. Майорск – н.п. Зайцево (южное): выпущено 20 мин калибром 120 мм; 17:41 - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибром 120 мм;18:10 - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, горловка, зайцево, украина, ситуация в днр и лнр
19:02 12.07.2022 (обновлено: 19:10 12.07.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили 44 мины калибра 120 миллиметров по Горловке, Зайцево и Новобахмутовке