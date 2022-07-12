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Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 17.50 мск обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов "натовского"... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:42

2022-07-12T18:42

2022-07-12T18:42

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 мск обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Михайловки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь шесть раз, применяя в том числе ракеты из РСЗО "Град" и "Ураган", а также снаряды калибром 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов ранение получила мирная жительница Пантелеймоновки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220711/terroristy-1801833037.html

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