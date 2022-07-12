Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Михайловке и Пантелеймоновке 15 снарядов
Последствия обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 мск обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Михайловки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь шесть раз, применяя в том числе ракеты из РСЗО "Град" и "Ураган", а также снаряды калибром 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов ранение получила мирная жительница Пантелеймоновки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.