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Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802056370.html
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 17.50 мск обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов "натовского"... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:42
2022-07-12T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
нато
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 мск обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Михайловки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь шесть раз, применяя в том числе ракеты из РСЗО "Град" и "Ураган", а также снаряды калибром 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов ранение получила мирная жительница Пантелеймоновки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, украина, донецкая народная республика, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр
18:42 12.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Михайловке и Пантелеймоновке 15 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 мск обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Михайловки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь шесть раз, применяя в том числе ракеты из РСЗО "Град" и "Ураган", а также снаряды калибром 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов ранение получила мирная жительница Пантелеймоновки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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