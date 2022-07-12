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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802051483.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 10 минут обстреляли Ленинский район Донецка и Александровку, выпустив по ним три снаряда натовского калибра 155 миллиметров и десять ракет... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:13
2022-07-12T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
ленинский район
украина
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Ленинский район Донецка и Александровку, выпустив по ним три снаряда натовского калибра 155 миллиметров и десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.40 – населённый пункт Марьинка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за полчаса войска Украины открыли огонь по Ясиноватой, Яковлевке и Марьинке (восточной). В общей сложности украинские войска выпустили по этим населенным пунктам 16 снарядов калибром 122 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
ленинский район
украина
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), ленинский район, украина, нато
18:13 12.07.2022 (обновлено: 18:22 12.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" и три снаряда по Донецку и Александровке

Последствия обстрела ДНР. Кадр из видео
Последствия обстрела ДНР. Кадр из видео
Последствия обстрела ДНР. Кадр из видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Ленинский район Донецка и Александровку, выпустив по ним три снаряда натовского калибра 155 миллиметров и десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.40 – населённый пункт Марьинка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, за полчаса войска Украины открыли огонь по Ясиноватой, Яковлевке и Марьинке (восточной). В общей сложности украинские войска выпустили по этим населенным пунктам 16 снарядов калибром 122 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (ДНР)Ленинский районУкраинаНАТО
 
 
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