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Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска во вторник в 13.58 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:23
2022-07-12T14:23
2022-07-12T14:23
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ДОНЕЦК, 12 июля – РИА Новости. Украинские войска во вторник в 13.58 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 13.58 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк: выпущено пять ракет из РСЗО БМ -21 "Град", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
ДНР: ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО "Град"