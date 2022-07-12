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Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска во вторник в 13.58 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:23

2022-07-12T14:23

2022-07-12T14:23

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 12 июля – РИА Новости. Украинские войска во вторник в 13.58 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 13.58 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк: выпущено пять ракет из РСЗО БМ -21 "Град", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр