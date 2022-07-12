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Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара - РИА Новости, 12.07.2022
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Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара
Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара - РИА Новости, 12.07.2022
Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара
Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик, в котором ньюйоркцам в случае ядерного удара по городу рекомендуется укрыться в доме и... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:00
2022-07-12T01:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
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ООН, 12 июл – РИА Новости. Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик, в котором ньюйоркцам в случае ядерного удара по городу рекомендуется укрыться в доме и закрыть окна и двери – авторы видео просят не спрашивать, почему и как такое может произойти.На видео моделируется ситуация, при которой "по Большому яблоку нанесли удар". "Не спрашивайте меня, почему или как", - говорит женщина в черном костюме.Женщина просит жителей Нью-Йорка запомнить три важных шага. "Быстро укройтесь в помещении", - говорит она. При этом нужно отойти подальше от окон. "Сидеть в машине – не вариант, - рассказывает женщина. - Оставайтесь внутри, закройте все двери и окна, если есть подвал – укройтесь там"."Если вы были на улице после взрыва, нужно немедленно очиститься", - рассказывает женщина о втором шаге. По ее словам, нужно снять всю одежду и упаковать ее в полиэтилен, чтобы "держать радиоактивную пыль подальше от… тела"."Шаг третий: следите за обновлениями, за сообщениями СМИ. Не выходите, пока официальные лица не скажут, что это безопасно", - отмечает она.
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в мире, нью-йорк (город), сша
01:00 12.07.2022
 
Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара

Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал руководство на случай ядерного удара по городу

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ООН, 12 июл – РИА Новости. Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик, в котором ньюйоркцам в случае ядерного удара по городу рекомендуется укрыться в доме и закрыть окна и двери – авторы видео просят не спрашивать, почему и как такое может произойти.
"Сегодня департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк выпустил новое объявление, в котором основное внимание уделяется готовности к ядерному инциденту. Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности", - сообщается на сайте департамента.
На видео моделируется ситуация, при которой "по Большому яблоку нанесли удар". "Не спрашивайте меня, почему или как", - говорит женщина в черном костюме.
Женщина просит жителей Нью-Йорка запомнить три важных шага. "Быстро укройтесь в помещении", - говорит она. При этом нужно отойти подальше от окон. "Сидеть в машине – не вариант, - рассказывает женщина. - Оставайтесь внутри, закройте все двери и окна, если есть подвал – укройтесь там".
"Если вы были на улице после взрыва, нужно немедленно очиститься", - рассказывает женщина о втором шаге. По ее словам, нужно снять всю одежду и упаковать ее в полиэтилен, чтобы "держать радиоактивную пыль подальше от… тела".
"Шаг третий: следите за обновлениями, за сообщениями СМИ. Не выходите, пока официальные лица не скажут, что это безопасно", - отмечает она.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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В миреНью-Йорк (город)США
 
 
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