https://ria.ru/20220712/nyu-york-1801840263.html

Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара

Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара - РИА Новости, 12.07.2022

Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик, в котором ньюйоркцам в случае ядерного удара по городу рекомендуется укрыться в доме и... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:00

2022-07-12T01:00

2022-07-12T01:00

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ООН, 12 июл – РИА Новости. Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик, в котором ньюйоркцам в случае ядерного удара по городу рекомендуется укрыться в доме и закрыть окна и двери – авторы видео просят не спрашивать, почему и как такое может произойти.На видео моделируется ситуация, при которой "по Большому яблоку нанесли удар". "Не спрашивайте меня, почему или как", - говорит женщина в черном костюме.Женщина просит жителей Нью-Йорка запомнить три важных шага. "Быстро укройтесь в помещении", - говорит она. При этом нужно отойти подальше от окон. "Сидеть в машине – не вариант, - рассказывает женщина. - Оставайтесь внутри, закройте все двери и окна, если есть подвал – укройтесь там"."Если вы были на улице после взрыва, нужно немедленно очиститься", - рассказывает женщина о втором шаге. По ее словам, нужно снять всю одежду и упаковать ее в полиэтилен, чтобы "держать радиоактивную пыль подальше от… тела"."Шаг третий: следите за обновлениями, за сообщениями СМИ. Не выходите, пока официальные лица не скажут, что это безопасно", - отмечает она.

https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794973652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нью-йорк (город), сша