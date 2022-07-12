https://ria.ru/20220712/naemniki-1801905700.html

В Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой

В Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой - РИА Новости, 12.07.2022

В Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой

Минобороны России предупредило двух граждан Великобритании и трех американцев о тяжелых последствиях решения приехать на сборный пункт наемников в Польше,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:35

2022-07-12T12:35

2022-07-12T12:47

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минобороны России предупредило двух граждан Великобритании и трех американцев о тяжелых последствиях решения приехать на сборный пункт наемников в Польше, сообщило во вторник российское военной ведомство.Ведомство назвало их поименно, чтобы проиллюстрировать свой тезис - "ВС РФ осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину"."Шестого июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Ведомство напомнило, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220712/naemnik-1801907315.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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