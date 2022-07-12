https://ria.ru/20220712/myanma-1802047720.html

Калужские власти выразили намерение развивать сотрудничество с Мьянмой

Калужские власти выразили намерение развивать сотрудничество с Мьянмой - РИА Новости, 12.07.2022

Калужские власти выразили намерение развивать сотрудничество с Мьянмой

Заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров сообщил, что регион намерен развивать сотрудничество с Мьянмой в экономике, культуре и образовании. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:55

2022-07-12T17:55

2022-07-12T17:55

калужская область

в мире

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калужская область

мьянма

владислав шапша

мин аун хлайн

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КАЛУГА, 12 июл – РИА Новости. Заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров сообщил, что регион намерен развивать сотрудничество с Мьянмой в экономике, культуре и образовании.По данным правительства региона, во вторник на территории культурно-образовательного центра "Этномир" состоялась церемония открытия культурного центра Мьянмы. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, премьер-министр страны Мин Аун Хлайн и духовный лидер мьянманцев, буддийский монах и общественный деятель Ашин Нияниссара. Центр открыли с соблюдением буддийских обычаев. Прошло шествие монахов и обход Пагоды с восточной стороны, на здании разместили алмазный Бутон, орнаментальную Лопасть и буддийский флаг. Состоялось чтение молитв, пожертвование Будде фруктов и бой в колокол."Наш президент и правительство России приняли решение о развороте экономического сотрудничества на Восток и Юго-Восток. Мьянма – это бывшая Бирма, она находится недалеко от Таиланда и Вьетнама. Мы планируем сделать сотрудничество более плотным в традиционных направлениях – экономике, культуре, образовании. Замечу, что армия Мьянмы очень крепкая. Их офицеры учатся в наших учебных заведениях, поэтому в приоритете будет и сотрудничество в военно-технической области", - цитирует слова Быкадорова пресс-служба правительства Калужской области.Глава региона Владислав Шапша также оценил состоявшееся мероприятие как "важное событие для укрепления дружбы между нашими странами", отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220630/myanma-1799280411.html

https://ria.ru/20220618/pshenitsa-1796384350.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, калужская область, мьянма, владислав шапша, мин аун хлайн