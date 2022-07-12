Калужские власти выразили намерение развивать сотрудничество с Мьянмой
Калужский замгубернатора Быкадоров выразил намерение развивать сотрудничество с Мьянмой
© РИА Новости / Ольга ЛипичОткрытие буддистской пагоды под Калугой при участии представителей Мьянмы
Открытие буддистской пагоды под Калугой при участии представителей Мьянмы
КАЛУГА, 12 июл – РИА Новости. Заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров сообщил, что регион намерен развивать сотрудничество с Мьянмой в экономике, культуре и образовании.
По данным правительства региона, во вторник на территории культурно-образовательного центра "Этномир" состоялась церемония открытия культурного центра Мьянмы. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, премьер-министр страны Мин Аун Хлайн и духовный лидер мьянманцев, буддийский монах и общественный деятель Ашин Нияниссара. Центр открыли с соблюдением буддийских обычаев. Прошло шествие монахов и обход Пагоды с восточной стороны, на здании разместили алмазный Бутон, орнаментальную Лопасть и буддийский флаг. Состоялось чтение молитв, пожертвование Будде фруктов и бой в колокол.
"Наш президент и правительство России приняли решение о развороте экономического сотрудничества на Восток и Юго-Восток. Мьянма – это бывшая Бирма, она находится недалеко от Таиланда и Вьетнама. Мы планируем сделать сотрудничество более плотным в традиционных направлениях – экономике, культуре, образовании. Замечу, что армия Мьянмы очень крепкая. Их офицеры учатся в наших учебных заведениях, поэтому в приоритете будет и сотрудничество в военно-технической области", - цитирует слова Быкадорова пресс-служба правительства Калужской области.
Глава региона Владислав Шапша также оценил состоявшееся мероприятие как "важное событие для укрепления дружбы между нашими странами", отмечается в сообщении.