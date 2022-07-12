https://ria.ru/20220712/myanma-1801899942.html
Косачев: визит лидера Мьянмы призван активизировать контакты с Россией
Косачев: визит лидера Мьянмы призван активизировать контакты с Россией - РИА Новости, 12.07.2022
Косачев: визит лидера Мьянмы призван активизировать контакты с Россией
Визит в РФ лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна призван активизировать контакты по высоким технологиям, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации РФ Константин... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:19
2022-07-12T12:19
2022-07-12T12:19
мин аун хлайн
дмитрий рогозин
мьянма
москва
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744658422_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_a178bd78c298914be2b55f6d73155d2a.jpg
ПЕТРОВО (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Визит в РФ лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна призван активизировать контакты по высоким технологиям, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв, присутствовавший на церемонии открытия культурного центра Мьянмы в парке "Этномир" в Калужской области."Программа частного визита главы Мьянмы нацелена на встречи именно с теми российскими руководителями, которые занимаются высокими технологиями - Росатом, Роскосмос", - сказал Косачёв.Он отметил, что народы РФ и Мьянмы сейчас проходят схожие периоды в своём развитии."Это нас сближает, мы всё больше относимся друг к другу с вниманием, готовностью идти навстречу друг к другу. Это отражается в очень многих конкретных проектах межгосударственного сотрудничества, которое набирает обороты. Начиналось всё это с военно-технического сотрудничества, но всё в возрастающей степени это проекты образовательные, культурные, высокотехнологичные", - добавил Косачёв.Ранее старший советник лидера Мьянмы Чжо Зо Е заявил РИА Новости, что верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и представителями "Росатома".
https://ria.ru/20220712/pagoda-1801861846.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220618/myanma-1796390294.html
мьянма
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744658422_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fd4a484f7bd6d4fd9e92b8575b39a6c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мин аун хлайн, дмитрий рогозин, мьянма, москва, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Косачев: визит лидера Мьянмы призван активизировать контакты с Россией
Косачев: визит лидера Мьянмы Хлайна призван активизировать контакты по высоким технологиям
ПЕТРОВО (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Визит в РФ лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна призван активизировать контакты по высоким технологиям, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв, присутствовавший на церемонии открытия культурного центра Мьянмы в парке "Этномир" в Калужской области.
"Программа частного визита главы Мьянмы нацелена на встречи именно с теми российскими руководителями, которые занимаются высокими технологиями - Росатом, Роскосмос", - сказал Косачёв.
Он отметил, что народы РФ и Мьянмы сейчас проходят схожие периоды в своём развитии.
"Это нас сближает, мы всё больше относимся друг к другу с вниманием, готовностью идти навстречу друг к другу. Это отражается в очень многих конкретных проектах межгосударственного сотрудничества, которое набирает обороты. Начиналось всё это с военно-технического сотрудничества, но всё в возрастающей степени это проекты образовательные, культурные, высокотехнологичные", - добавил Косачёв.
Ранее старший советник лидера Мьянмы Чжо Зо Е заявил РИА Новости, что верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
, который прибыл в Москву
с частным визитом, планирует встречи с главой "Роскосмоса
" Дмитрием Рогозиным
и представителями "Росатома
".