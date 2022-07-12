https://ria.ru/20220712/myanma-1801899942.html

Косачев: визит лидера Мьянмы призван активизировать контакты с Россией

Косачев: визит лидера Мьянмы призван активизировать контакты с Россией - РИА Новости, 12.07.2022

Косачев: визит лидера Мьянмы призван активизировать контакты с Россией

Визит в РФ лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна призван активизировать контакты по высоким технологиям, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации РФ Константин... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:19

2022-07-12T12:19

2022-07-12T12:19

мин аун хлайн

дмитрий рогозин

мьянма

москва

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ПЕТРОВО (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Визит в РФ лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна призван активизировать контакты по высоким технологиям, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв, присутствовавший на церемонии открытия культурного центра Мьянмы в парке "Этномир" в Калужской области."Программа частного визита главы Мьянмы нацелена на встречи именно с теми российскими руководителями, которые занимаются высокими технологиями - Росатом, Роскосмос", - сказал Косачёв.Он отметил, что народы РФ и Мьянмы сейчас проходят схожие периоды в своём развитии."Это нас сближает, мы всё больше относимся друг к другу с вниманием, готовностью идти навстречу друг к другу. Это отражается в очень многих конкретных проектах межгосударственного сотрудничества, которое набирает обороты. Начиналось всё это с военно-технического сотрудничества, но всё в возрастающей степени это проекты образовательные, культурные, высокотехнологичные", - добавил Косачёв.Ранее старший советник лидера Мьянмы Чжо Зо Е заявил РИА Новости, что верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и представителями "Росатома".

https://ria.ru/20220712/pagoda-1801861846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220618/myanma-1796390294.html

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мин аун хлайн, дмитрий рогозин, мьянма, москва, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"