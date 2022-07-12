https://ria.ru/20220712/minoborony-1801909335.html

ВС России уничтожили на Украине 380 самолетов и вертолетов

ВС России уничтожили на Украине 380 самолетов и вертолетов - РИА Новости, 12.07.2022

ВС России уничтожили на Украине 380 самолетов и вертолетов

Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили 380 самолетов и вертолетов, следует из сводки Министерства обороны РФ,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:47

2022-07-12T12:47

2022-07-12T12:47

сергей шойгу

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили 380 самолетов и вертолетов, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной во вторник."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

украина

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сергей шойгу, украина, вооруженные силы рф