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Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2022
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Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России, пишут СМИ
Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2022
Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России, пишут СМИ
Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины, сохранив на время только интернет-магазин, через который будут распроданы... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:26
2022-07-12T08:26
экономика
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины, сохранив на время только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на трех консультантов рынка торговой недвижимости.Компания вынуждена пойти на этот шаг, так как не смогла организовать поставки в страну даже по параллельному импорту, поскольку владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами, говорит источник, близкий к российской Lush. Собеседник добавляет, что британский офис остановил работу с российским партнером еще в марте, последняя купленная партия так и не была ввезена в РФ и застряла в Риге.Lush заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию в марте. Позже гендиректор компании Марк Константайн заявил Financial Times, что сеть списала долю в российском бизнесе. По данным The Wall Street Journal, доля бизнеса в РФ и на Украине составляет около 2% годовой выручки глобальной Lush.Lush работает на рынке России с 2001 года, ее развитием в стране занимается Дмитрий Азаров. Ему принадлежит 65% ООО "Лаш Раша", аналогичная доля принадлежит Азарову в украинском подразделении Lush, где работает 15 магазинов. Еще 35% "Лаш Раша" принадлежат британской Lush Cosmetic Ltd. До начала спецоперации на Украине в России работало почти 50 магазинов под брендом Lush. По данным на 11 июля, у компании остается открытыми 27 точек продаж. Выручка сети в РФ за 2021 год составила 1,55 миллиарда рублей, чистая прибыль - 95,5 миллиона рублей, пишет издание.
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экономика, россия
08:26 12.07.2022
 
Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России, пишут СМИ

"Ъ": британская косметическая сеть Lush планирует закрыть магазины в России

© Фото : Lush RussiaКосметическая компания Lush
Косметическая компания Lush - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Lush Russia
Косметическая компания Lush. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины, сохранив на время только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на трех консультантов рынка торговой недвижимости.
Компания вынуждена пойти на этот шаг, так как не смогла организовать поставки в страну даже по параллельному импорту, поскольку владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами, говорит источник, близкий к российской Lush. Собеседник добавляет, что британский офис остановил работу с российским партнером еще в марте, последняя купленная партия так и не была ввезена в РФ и застряла в Риге.
Lush заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию в марте. Позже гендиректор компании Марк Константайн заявил Financial Times, что сеть списала долю в российском бизнесе. По данным The Wall Street Journal, доля бизнеса в РФ и на Украине составляет около 2% годовой выручки глобальной Lush.
Lush работает на рынке России с 2001 года, ее развитием в стране занимается Дмитрий Азаров. Ему принадлежит 65% ООО "Лаш Раша", аналогичная доля принадлежит Азарову в украинском подразделении Lush, где работает 15 магазинов. Еще 35% "Лаш Раша" принадлежат британской Lush Cosmetic Ltd. До начала спецоперации на Украине в России работало почти 50 магазинов под брендом Lush. По данным на 11 июля, у компании остается открытыми 27 точек продаж. Выручка сети в РФ за 2021 год составила 1,55 миллиарда рублей, чистая прибыль - 95,5 миллиона рублей, пишет издание.
 
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