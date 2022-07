https://ria.ru/20220712/lush-1801853586.html

Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России, пишут СМИ

Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2022

Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России, пишут СМИ

Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины, сохранив на время только интернет-магазин, через который будут распроданы... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:26

2022-07-12T08:26

2022-07-12T08:26

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140807/06/1408070666_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_e78f9a179bb701f952ae5cd7f47e92c4.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины, сохранив на время только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на трех консультантов рынка торговой недвижимости.Компания вынуждена пойти на этот шаг, так как не смогла организовать поставки в страну даже по параллельному импорту, поскольку владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами, говорит источник, близкий к российской Lush. Собеседник добавляет, что британский офис остановил работу с российским партнером еще в марте, последняя купленная партия так и не была ввезена в РФ и застряла в Риге.Lush заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию в марте. Позже гендиректор компании Марк Константайн заявил Financial Times, что сеть списала долю в российском бизнесе. По данным The Wall Street Journal, доля бизнеса в РФ и на Украине составляет около 2% годовой выручки глобальной Lush.Lush работает на рынке России с 2001 года, ее развитием в стране занимается Дмитрий Азаров. Ему принадлежит 65% ООО "Лаш Раша", аналогичная доля принадлежит Азарову в украинском подразделении Lush, где работает 15 магазинов. Еще 35% "Лаш Раша" принадлежат британской Lush Cosmetic Ltd. До начала спецоперации на Украине в России работало почти 50 магазинов под брендом Lush. По данным на 11 июля, у компании остается открытыми 27 точек продаж. Выручка сети в РФ за 2021 год составила 1,55 миллиарда рублей, чистая прибыль - 95,5 миллиона рублей, пишет издание.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия