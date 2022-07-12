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Поставки лекарств в Россию проходят без сбоев, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 12.07.2022
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Поставки лекарств в Россию проходят без сбоев, сообщил Росздравнадзор
Поставки лекарств в Россию проходят без сбоев, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 12.07.2022
Поставки лекарств в Россию проходят без сбоев, сообщил Росздравнадзор
Поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев, срок доставки фармпрепаратов в страну сократился почти в два раза, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:39
2022-07-12T14:39
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев, срок доставки фармпрепаратов в страну сократился почти в два раза, сообщает Росздравнадзор в Telegram.Согласно сообщению, в ведомстве прошло еженедельное совещание с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций. Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной, уточняется в сообщении."Кроме того, было отмечено, что почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5-7 дней. В целом, движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме: как подчеркнули представители оптовых организаций, заполненность складов в настоящее время полностью соответствует прошлогодним показателям". - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
14:39 12.07.2022
 
Поставки лекарств в Россию проходят без сбоев, сообщил Росздравнадзор

Росздравнадзор сообщил, что поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в городской поликлинике
Медсестра в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медсестра в городской поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев, срок доставки фармпрепаратов в страну сократился почти в два раза, сообщает Росздравнадзор в Telegram.
Согласно сообщению, в ведомстве прошло еженедельное совещание с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций. Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной, уточняется в сообщении.
"Кроме того, было отмечено, что почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5-7 дней. В целом, движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме: как подчеркнули представители оптовых организаций, заполненность складов в настоящее время полностью соответствует прошлогодним показателям". - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
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