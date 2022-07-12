https://ria.ru/20220712/lekarstva-1801942071.html

Поставки лекарств в Россию проходят без сбоев, сообщил Росздравнадзор

Поставки лекарств в Россию проходят без сбоев, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 12.07.2022

Поставки лекарств в Россию проходят без сбоев, сообщил Росздравнадзор

Поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев, срок доставки фармпрепаратов в страну сократился почти в два раза, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:39

2022-07-12T14:39

2022-07-12T14:39

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев, срок доставки фармпрепаратов в страну сократился почти в два раза, сообщает Росздравнадзор в Telegram.Согласно сообщению, в ведомстве прошло еженедельное совещание с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций. Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной, уточняется в сообщении."Кроме того, было отмечено, что почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5-7 дней. В целом, движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме: как подчеркнули представители оптовых организаций, заполненность складов в настоящее время полностью соответствует прошлогодним показателям". - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220707/lekarstva-1800929940.html

россия

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия