https://ria.ru/20220712/kursoobrazovanie-1801841156.html

Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования

Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования - РИА Новости, 12.07.2022

Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования

Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, поэтому нужна система предсказуемого... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:14

2022-07-12T01:14

2022-07-12T01:14

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, поэтому нужна система предсказуемого курсообразования в рамках бюджетного правила, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов РФ Антон Силуанов.По его словам, Минфин видит и беспокойство российских экспортеров, которые зависят от экспортной выручки, а она в рублях сокращается."В обычные периоды у нас развилась бы "голландская болезнь" – импорт в страну однозначно взлетел бы при таком курсе. Национальные производители столкнулись бы с наплывом дешевых (в рублях) импортных товаров, что привело бы к сокращению собственного производства и сокращению рабочих мест", - отметил министр.Однако сейчас ввоз импорта в Россию ограничен. "Поэтому в сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила", - подчеркнул глава Минфина.Он также отметил, что закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, которые были предусмотрены бюджетным правилом, сейчас невозможны, и в обозримом будущем картина не изменится."Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро", - сказал Силуанов, отказавшись назвать конкретные валюты.

https://ria.ru/20220711/kurs-1801799331.html

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Максим Горбачев

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия