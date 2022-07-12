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Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования - РИА Новости, 12.07.2022
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Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования
Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования - РИА Новости, 12.07.2022
Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования
Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, поэтому нужна система предсказуемого... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:14
2022-07-12T01:14
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, поэтому нужна система предсказуемого курсообразования в рамках бюджетного правила, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов РФ Антон Силуанов.По его словам, Минфин видит и беспокойство российских экспортеров, которые зависят от экспортной выручки, а она в рублях сокращается."В обычные периоды у нас развилась бы "голландская болезнь" – импорт в страну однозначно взлетел бы при таком курсе. Национальные производители столкнулись бы с наплывом дешевых (в рублях) импортных товаров, что привело бы к сокращению собственного производства и сокращению рабочих мест", - отметил министр.Однако сейчас ввоз импорта в Россию ограничен. "Поэтому в сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила", - подчеркнул глава Минфина.Он также отметил, что закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, которые были предусмотрены бюджетным правилом, сейчас невозможны, и в обозримом будущем картина не изменится."Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро", - сказал Силуанов, отказавшись назвать конкретные валюты.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
01:14 12.07.2022
 
Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования

Глава Минфина Силуанов: необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, поэтому нужна система предсказуемого курсообразования в рамках бюджетного правила, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Я не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность. Да, курс у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля. Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 миллиардов доходов", - сказал Силуанов.
По его словам, Минфин видит и беспокойство российских экспортеров, которые зависят от экспортной выручки, а она в рублях сокращается.
"В обычные периоды у нас развилась бы "голландская болезнь" – импорт в страну однозначно взлетел бы при таком курсе. Национальные производители столкнулись бы с наплывом дешевых (в рублях) импортных товаров, что привело бы к сокращению собственного производства и сокращению рабочих мест", - отметил министр.
Однако сейчас ввоз импорта в Россию ограничен. "Поэтому в сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила", - подчеркнул глава Минфина.
Он также отметил, что закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, которые были предусмотрены бюджетным правилом, сейчас невозможны, и в обозримом будущем картина не изменится.
"Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро", - сказал Силуанов, отказавшись назвать конкретные валюты.
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей
 
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