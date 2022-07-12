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Курс доллара и евро упал ниже 58 рублей
Курс доллара и евро упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 12.07.2022
Курс доллара и евро упал ниже 58 рублей
Рубль днем усиливает рост: доллар и евро опустились ниже уровня 58 рублей, оба - впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:36
2022-07-12T14:36
2022-07-12T14:55
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Рубль днем усиливает рост: доллар и евро опустились ниже уровня 58 рублей, оба - впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 97 копеек, до 57,93 рубля, евро - на 1,24 рубля, до 57,99 рубля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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14:36 12.07.2022 (обновлено: 14:55 12.07.2022)
Курс доллара и евро упал ниже 58 рублей
Курс доллара и евро на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с 5 июля