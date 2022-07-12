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Курс доллара и евро упал ниже 58 рублей

Курс доллара и евро упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 12.07.2022

Курс доллара и евро упал ниже 58 рублей

Рубль днем усиливает рост: доллар и евро опустились ниже уровня 58 рублей, оба - впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:36

2022-07-12T14:36

2022-07-12T14:55

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Рубль днем усиливает рост: доллар и евро опустились ниже уровня 58 рублей, оба - впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 97 копеек, до 57,93 рубля, евро - на 1,24 рубля, до 57,99 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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