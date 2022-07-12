https://ria.ru/20220712/kredit-1801886528.html

Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита

Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита - РИА Новости, 12.07.2022

Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита

Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки, сообщил исполнительный... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:30

2022-07-12T11:30

2022-07-12T11:53

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в Twitter."ЕС увеличивает финансовую поддержку Украины: министры ЕС только что одобрили кредит в 1 миллиард евро", - написал он.Этот вопрос рассматривался во вторник на совете министров экономики и финансов стран союза.Эту поддержку в июле предложила выделить ЕК, но ее должны были одобрить Совет стран ЕС и Европарламент. ЕП дал "зеленый свет" на прошлой неделе.Средства пойдут из нового пакета макрофинансовой помощи, анонсированного Еврокомиссией в мае. Ее общий объём может составить до 9 миллиардов евро. Майский пакет был поддержан лидерами стран Евросоюза, но не был окончательно одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС.ЕК в июле сообщала, что 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Тогда же она отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро выделит стране эти средства.Позже в ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить кредит летом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/pomosch-1801714573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина