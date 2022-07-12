https://ria.ru/20220712/kredit-1801886528.html
Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита
Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита - РИА Новости, 12.07.2022
Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита
Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки, сообщил исполнительный... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:30
2022-07-12T11:30
2022-07-12T11:53
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в Twitter."ЕС увеличивает финансовую поддержку Украины: министры ЕС только что одобрили кредит в 1 миллиард евро", - написал он.Этот вопрос рассматривался во вторник на совете министров экономики и финансов стран союза.Эту поддержку в июле предложила выделить ЕК, но ее должны были одобрить Совет стран ЕС и Европарламент. ЕП дал "зеленый свет" на прошлой неделе.Средства пойдут из нового пакета макрофинансовой помощи, анонсированного Еврокомиссией в мае. Ее общий объём может составить до 9 миллиардов евро. Майский пакет был поддержан лидерами стран Евросоюза, но не был окончательно одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС.ЕК в июле сообщала, что 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Тогда же она отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро выделит стране эти средства.Позже в ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить кредит летом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
11:30 12.07.2022 (обновлено: 11:53 12.07.2022)
Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита
Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита в миллиард евро
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Совет министров стран Евросоюза согласовал предоставление Украине нового кредита на 1 миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в Twitter.
"ЕС
увеличивает финансовую поддержку Украины
: министры ЕС только что одобрили кредит в 1 миллиард евро", - написал он.
Этот вопрос рассматривался во вторник на совете министров экономики и финансов стран союза.
Эту поддержку в июле предложила выделить ЕК
, но ее должны были одобрить Совет стран ЕС и Европарламент
. ЕП дал "зеленый свет" на прошлой неделе.
Средства пойдут из нового пакета макрофинансовой помощи, анонсированного Еврокомиссией в мае. Ее общий объём может составить до 9 миллиардов евро. Майский пакет был поддержан лидерами стран Евросоюза, но не был окончательно одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС.
ЕК в июле сообщала, что 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Тогда же она отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС
одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро выделит стране эти средства.
Позже в ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить кредит летом.