https://ria.ru/20220712/koronavirus-1801922091.html
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса - РИА Новости, 12.07.2022
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса
В Грузии начинается "седьмая волна" распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений, заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:48
2022-07-12T13:48
2022-07-12T13:48
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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. В Грузии начинается "седьмая волна" распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений, заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, иммунолог Бидзина Кулумбегов."Как известно, для коронавируса характерны определенные "волны". Надо сказать прямо, что ничего особенного не происходит. Если смотреть на тенденцию других стран, мы отстаем где-то на два месяца. Это не должно быть тревожным, неожиданным сюрпризом. Люди думают, что пандемия закончилась, но у ковида свои планы... Этот период можно назвать это началом "седьмой волны". В этом нет ничего тревожного. Мы видим, что число заражений увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущей неделей", - заявил врач журналистам.По данным минздрава Грузии, с 3 по 10 июля в стране зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, три человека за этот период скончались от вируса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса
Грузинский иммунолог Кулумбегов сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. В Грузии начинается "седьмая волна" распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений, заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, иммунолог Бидзина Кулумбегов.
"Как известно, для коронавируса характерны определенные "волны". Надо сказать прямо, что ничего особенного не происходит. Если смотреть на тенденцию других стран, мы отстаем где-то на два месяца. Это не должно быть тревожным, неожиданным сюрпризом. Люди думают, что пандемия закончилась, но у ковида свои планы... Этот период можно назвать это началом "седьмой волны". В этом нет ничего тревожного. Мы видим, что число заражений увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущей неделей", - заявил врач журналистам.
По данным минздрава Грузии
, с 3 по 10 июля в стране зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, три человека за этот период скончались от вируса.