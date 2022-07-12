Рейтинг@Mail.ru
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220712/koronavirus-1801922091.html
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса - РИА Новости, 12.07.2022
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса
В Грузии начинается "седьмая волна" распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений, заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:48
2022-07-12T13:48
распространение коронавируса
в мире
грузия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_230e2f671c796cd9b380d2088058d990.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. В Грузии начинается "седьмая волна" распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений, заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, иммунолог Бидзина Кулумбегов."Как известно, для коронавируса характерны определенные "волны". Надо сказать прямо, что ничего особенного не происходит. Если смотреть на тенденцию других стран, мы отстаем где-то на два месяца. Это не должно быть тревожным, неожиданным сюрпризом. Люди думают, что пандемия закончилась, но у ковида свои планы... Этот период можно назвать это началом "седьмой волны". В этом нет ничего тревожного. Мы видим, что число заражений увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущей неделей", - заявил врач журналистам.По данным минздрава Грузии, с 3 по 10 июля в стране зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, три человека за этот период скончались от вируса.
https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801679862.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ed2697de5793fc89a046200a876aac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:48 12.07.2022
 
Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса

Грузинский иммунолог Кулумбегов сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. В Грузии начинается "седьмая волна" распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений, заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, иммунолог Бидзина Кулумбегов.
"Как известно, для коронавируса характерны определенные "волны". Надо сказать прямо, что ничего особенного не происходит. Если смотреть на тенденцию других стран, мы отстаем где-то на два месяца. Это не должно быть тревожным, неожиданным сюрпризом. Люди думают, что пандемия закончилась, но у ковида свои планы... Этот период можно назвать это началом "седьмой волны". В этом нет ничего тревожного. Мы видим, что число заражений увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущей неделей", - заявил врач журналистам.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:53Распространение коронавируса
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
По данным минздрава Грузии, с 3 по 10 июля в стране зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, три человека за этот период скончались от вируса.
 
Распространение коронавирусаВ миреГрузияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала