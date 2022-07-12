https://ria.ru/20220712/koronavirus-1801922091.html

Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса

Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса - РИА Новости, 12.07.2022

Грузинский иммунолог сообщил о начале "седьмой волны" коронавируса

В Грузии начинается "седьмая волна" распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений, заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:48

2022-07-12T13:48

2022-07-12T13:48

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грузия

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коронавирус в россии

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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. В Грузии начинается "седьмая волна" распространения коронавируса, однако ситуация не вызывает опасений, заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, иммунолог Бидзина Кулумбегов."Как известно, для коронавируса характерны определенные "волны". Надо сказать прямо, что ничего особенного не происходит. Если смотреть на тенденцию других стран, мы отстаем где-то на два месяца. Это не должно быть тревожным, неожиданным сюрпризом. Люди думают, что пандемия закончилась, но у ковида свои планы... Этот период можно назвать это началом "седьмой волны". В этом нет ничего тревожного. Мы видим, что число заражений увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущей неделей", - заявил врач журналистам.По данным минздрава Грузии, с 3 по 10 июля в стране зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, три человека за этот период скончались от вируса.

https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801679862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии