В России за сутки госпитализировали 1472 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 3002 новых случая COVID-19, выздоровели 3209, умерли 48 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 132,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 12 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 472 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,2%", — говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 69 субъектах РФ, снижение — в 10 регионах страны, ситуация не изменилась в 6 субъектах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 209 человек, что на 39,8% больше в сравнении с 11 июля. "Выявлено 3 002 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 48 человек", — говорится в сообщении.
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавирусаКарта распространения нового коронавируса в России