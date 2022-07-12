https://ria.ru/20220712/koronavirus-1801879535.html

В России за сутки госпитализировали 1472 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1472 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1472 заболевших COVID-19

Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 132,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:02

2022-07-12T11:02

2022-07-12T11:02

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 132,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 12 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 472 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,2%", — говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 69 субъектах РФ, снижение — в 10 регионах страны, ситуация не изменилась в 6 субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 209 человек, что на 39,8% больше в сравнении с 11 июля. "Выявлено 3 002 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 48 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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