https://ria.ru/20220712/kommersant-1802086669.html
Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания
Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания - РИА Новости, 12.07.2022
Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания
Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя информацию о смене владельца газеты, заявил РИА Новости, что такой информации у него нет. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T23:17
2022-07-12T23:17
2022-07-12T23:17
владимир потанин
коммерсантъ
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя информацию о смене владельца газеты, заявил РИА Новости, что такой информации у него нет.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что газета "Коммерсантъ" сменит владельца, якобы им может стать бизнесмен Владимир Потанин.
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владимир потанин, коммерсантъ
Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания
Главред газеты "Коммерсантъ" Желонкин заявил, что ничего не слышал о смене владельца