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Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания - РИА Новости, 12.07.2022
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Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания
Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания - РИА Новости, 12.07.2022
Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания
Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя информацию о смене владельца газеты, заявил РИА Новости, что такой информации у него нет. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T23:17
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владимир потанин
коммерсантъ
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя информацию о смене владельца газеты, заявил РИА Новости, что такой информации у него нет.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что газета "Коммерсантъ" сменит владельца, якобы им может стать бизнесмен Владимир Потанин.
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владимир потанин, коммерсантъ
23:17 12.07.2022
 
Главред газеты "Коммерсантъ" ответил на вопрос о смене владельца издания

Главред газеты "Коммерсантъ" Желонкин заявил, что ничего не слышал о смене владельца

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Желонкин
Владимир Желонкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Желонкин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя информацию о смене владельца газеты, заявил РИА Новости, что такой информации у него нет.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что газета "Коммерсантъ" сменит владельца, якобы им может стать бизнесмен Владимир Потанин.
"Мы ничего про такое не слышали", - ответил Желонкин на вопрос есть ли информация у газеты о смене владельца.
Вывеска Forbes - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 17:12
Forbes опроверг информацию о покупке издания Потаниным
 
Владимир ПотанинКоммерсантъ
 
 
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