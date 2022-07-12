https://ria.ru/20220712/kitay-1801861252.html
Китай намерен постепенно наращивать объем международных авиарейсов
Китай намерен постепенно наращивать объем международных авиарейсов - РИА Новости, 12.07.2022
Китай намерен постепенно наращивать объем международных авиарейсов
Китай намерен постепенно наращивать объем регулярных международных авиарейсов, заявила на пресс-конференции во вторник замглавы транспортного отдела управления... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:26
2022-07-12T09:26
2022-07-12T09:26
китай
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай намерен постепенно наращивать объем регулярных международных авиарейсов, заявила на пресс-конференции во вторник замглавы транспортного отдела управления гражданской авиации Китая Сюй Цин."Управление гражданской авиации Китая продолжит консультации с соответствующими странами и постепенно будет наращивать количество международных авиарейсов", - заявила Сюй Цин.Она отметила, что после публикации девятого издания "Плана профилактики и контроля COVID-19" управление находится в постоянной координации с совместным механизмом Госсовета КНР по профилактике и контролю за эпидемией, продвигая вопрос "стабильного и упорядоченного возобновления регулярных международных пассажирских рейсов".По словам Сюй Цин, управление в своей работе учитывает потребности людей в международных перелетах, развитие эпидемиологической ситуации, оптимизацию мер в области профилактики и контроля, а также возможности принимать международные авиарейсы на местах.Китай почти с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, в марте 2020 года страна закрыла границы и ввела крайне строгие правила для въезда, в частности, визы до сих пор выдаются крайне ограниченному перечню категорий лиц, студенческие и туристические визы в Китай пока получить невозможно. Изначально срок централизованного карантина после въезда в страну составлял три недели, после его сократили до 14 дней плюс семь дней домашней изоляции.В июне этого года власти Китая сократили период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с 14 до семи дней, еще три дня необходимо будет провести в домашней самоизоляции. При этом после въезда в страну на первый, второй, третий, пятый и седьмой дни централизованного карантина и на третий день домашней самоизоляции необходимо пройти ПЦР-тестирование.Но даже несмотря на все послабления, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире в то время, когда другие страны уже полностью открылись и даже отменили требования по тестам на COVID-19.
https://ria.ru/20220712/observatoriya-1801852330.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Китай намерен постепенно наращивать объем международных авиарейсов
Китай намерен постепенно наращивать объем регулярных международных авиарейсов
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай намерен постепенно наращивать объем регулярных международных авиарейсов, заявила на пресс-конференции во вторник замглавы транспортного отдела управления гражданской авиации Китая Сюй Цин.
"Управление гражданской авиации Китая
продолжит консультации с соответствующими странами и постепенно будет наращивать количество международных авиарейсов", - заявила Сюй Цин.
Она отметила, что после публикации девятого издания "Плана профилактики и контроля COVID-19" управление находится в постоянной координации с совместным механизмом Госсовета КНР по профилактике и контролю за эпидемией, продвигая вопрос "стабильного и упорядоченного возобновления регулярных международных пассажирских рейсов".
По словам Сюй Цин, управление в своей работе учитывает потребности людей в международных перелетах, развитие эпидемиологической ситуации, оптимизацию мер в области профилактики и контроля, а также возможности принимать международные авиарейсы на местах.
Китай почти с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, в марте 2020 года страна закрыла границы и ввела крайне строгие правила для въезда, в частности, визы до сих пор выдаются крайне ограниченному перечню категорий лиц, студенческие и туристические визы в Китай пока получить невозможно. Изначально срок централизованного карантина после въезда в страну составлял три недели, после его сократили до 14 дней плюс семь дней домашней изоляции.
В июне этого года власти Китая сократили период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с 14 до семи дней, еще три дня необходимо будет провести в домашней самоизоляции. При этом после въезда в страну на первый, второй, третий, пятый и седьмой дни централизованного карантина и на третий день домашней самоизоляции необходимо пройти ПЦР-тестирование.
Но даже несмотря на все послабления, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире в то время, когда другие страны уже полностью открылись и даже отменили требования по тестам на COVID-19.