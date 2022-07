Российская короткометражка стала лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии

"Короткометражный фильм Саши Кузовкова "Новая мама" объявлен The Best Film июня фестиваля "Short to the point" в Румынии. Картина стала победителем в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника постановщика", — говорится в сообщении.