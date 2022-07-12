https://ria.ru/20220712/kino-1801905973.html
Российская короткометражка стала лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии
Российская короткометражка стала лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии - РИА Новости, 12.07.2022
Российская короткометражка стала лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии
Лента Саши Кузовкова "Новая мама" признана лучшим фильмом июня на международном фестивале "Short to the point" в Румынии, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:16
2022-07-12T13:16
2022-07-12T13:16
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лента Саши Кузовкова "Новая мама" признана лучшим фильмом июня на международном фестивале "Short to the point" в Румынии, сообщает пресс-служба проекта.Короткометражная лента снята по мотивам рассказов лауреата литературных премий "Новая детская книга", "Заветная мечта" Валерия Роньшина. В пресс-службе отметили, что "это сюрреалистическая история в духе Уэса Андерсона о маленькой пионерке Марусе"."Награды престижных фестивалей и премий – это не только признание успеха, но и колоссальная мотивация для дальнейшей работы. Просто снимать в стол не так интересно. Хочется показать наш фильм людям, и будет здорово, если они проведут эти 15 минут своей жизни с улыбкой", — цитирует пресс-служба режиссера картины.
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РИА Новости
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РИА Новости
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культура, новости культуры, что посмотреть , россия, румыния
Российская короткометражка стала лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии
Российская короткометражка "Новая мама" названа лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лента Саши Кузовкова "Новая мама" признана лучшим фильмом июня на международном фестивале "Short to the point" в Румынии, сообщает пресс-служба проекта.
"Короткометражный фильм Саши Кузовкова "Новая мама" объявлен The Best Film июня фестиваля "Short to the point" в Румынии. Картина стала победителем в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника постановщика", — говорится в сообщении.
Короткометражная лента снята по мотивам рассказов лауреата литературных премий "Новая детская книга", "Заветная мечта" Валерия Роньшина. В пресс-службе отметили, что "это сюрреалистическая история в духе Уэса Андерсона о маленькой пионерке Марусе".
"Награды престижных фестивалей и премий – это не только признание успеха, но и колоссальная мотивация для дальнейшей работы. Просто снимать в стол не так интересно. Хочется показать наш фильм людям, и будет здорово, если они проведут эти 15 минут своей жизни с улыбкой", — цитирует пресс-служба режиссера картины.