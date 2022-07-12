https://ria.ru/20220712/kino-1801905973.html

Российская короткометражка стала лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии

Российская короткометражка стала лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии - РИА Новости, 12.07.2022

Российская короткометражка стала лучшим фильмом июня на фестивале в Румынии

Лента Саши Кузовкова "Новая мама" признана лучшим фильмом июня на международном фестивале "Short to the point" в Румынии, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:16

2022-07-12T13:16

2022-07-12T13:16

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лента Саши Кузовкова "Новая мама" признана лучшим фильмом июня на международном фестивале "Short to the point" в Румынии, сообщает пресс-служба проекта.Короткометражная лента снята по мотивам рассказов лауреата литературных премий "Новая детская книга", "Заветная мечта" Валерия Роньшина. В пресс-службе отметили, что "это сюрреалистическая история в духе Уэса Андерсона о маленькой пионерке Марусе"."Награды престижных фестивалей и премий – это не только признание успеха, но и колоссальная мотивация для дальнейшей работы. Просто снимать в стол не так интересно. Хочется показать наш фильм людям, и будет здорово, если они проведут эти 15 минут своей жизни с улыбкой", — цитирует пресс-служба режиссера картины.

https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, что посмотреть , россия, румыния