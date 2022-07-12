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В Киеве признали причастность "партизан" к подрыву автомобиля главы поселка

В Киеве признали причастность "партизан" к подрыву автомобиля главы поселка - РИА Новости, 12.07.2022

В Киеве признали причастность "партизан" к подрыву автомобиля главы поселка

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко признал причастность "украинских партизан" к подрыву автомобиля главы поселка Великий Бурлук в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:44

2022-07-12T10:44

2022-07-12T10:44

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко признал причастность "украинских партизан" к подрыву автомобиля главы поселка Великий Бурлук в Харьковской области."Глава оккупационной администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Помогли ему это сделать украинские партизаны, которые освободили суд от лишней волокиты", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.В понедельник руководитель временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что автомобиль главы администрации подорвали в Великом Бурлуке, в результате чего погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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