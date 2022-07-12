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В Херсоне обезвредили два самодельных взрывных устройства - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне обезвредили два самодельных взрывных устройства
В Херсоне обезвредили два самодельных взрывных устройства - РИА Новости, 12.07.2022
В Херсоне обезвредили два самодельных взрывных устройства
Два самодельных взрывных устройства обезврежены в Херсоне, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД Херсонской области. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:06
2022-07-12T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Два самодельных взрывных устройства обезврежены в Херсоне, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД Херсонской области."В Херсоне обезврежены самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.В ведомстве подчеркнули, что два самодельных взрывных устройства обнаружили на одной из улиц города."Место происшествия в целях безопасности было блокировано от посторонних, взрывные устройства обезврежены. Пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули в полиции.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, херсон, херсонская область , запорожская область
12:06 12.07.2022
 
В Херсоне обезвредили два самодельных взрывных устройства

ГУ МВД Херсонской области: в регионе обезвредили два взрывных устройства, пострадавших нет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
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Памятник А.В.Суворову в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Два самодельных взрывных устройства обезврежены в Херсоне, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД Херсонской области.
Херсоне обезврежены самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что два самодельных взрывных устройства обнаружили на одной из улиц города.
"Место происшествия в целях безопасности было блокировано от посторонних, взрывные устройства обезврежены. Пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули в полиции.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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