https://ria.ru/20220712/kampus-1801895503.html

В Тюмени построят межвузовский кампус

В Тюмени построят межвузовский кампус - РИА Новости, 12.07.2022

В Тюмени построят межвузовский кампус

Масштабный межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени, он станет новым драйвером для развития экономики региона, заявил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:00

2022-07-12T12:00

2022-07-12T12:30

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ТЮМЕНЬ, 12 июл - РИА Новости. Масштабный межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени, он станет новым драйвером для развития экономики региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города. Он станет не только местом жительства студентов и педагогов, но и новым общественным пространством для горожан."В новых экономических реалиях нужно искать мощные драйверы развития. Мы в Тюменской области всегда делали ставку на человеческий капитал. Главная его сила – это студенты и активная молодежь. Реализация такого проекта – это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности", - сообщил Моор.Губернатор пригласил тюменцев, жителей Югры и Ямала к обсуждению концепции проекта на официальном сайте тюменскийкампус.рф, подчеркнув, что "ценны и значимы все конструктивные предложения".Отмечается, что уже проведена стратегическая сессия со студентами, преподавателями, архитекторами и предпринимателями, на которой участники проработали все технические процессы кампуса: учебную деятельность, проживание, технические условия и возможности интегрирования бизнеса. По итогам всех обсуждений состоится экспертная встреча с участием архитекторов, урбанистов и специалистов в области проектирования.

https://ria.ru/20220706/tyumen-1800782919.html

https://ria.ru/20220711/tyumen-1801720540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, тюменская область, тюмень, ямал, россия, александр моор, навигатор абитуриента