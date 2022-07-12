12:00 12.07.2022 (обновлено: 12:30 12.07.2022)
В Тюмени построят межвузовский кампус
В Тюмени на берегу реки Туры построят масштабный межвузовский кампус
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 12 июл - РИА Новости. Масштабный межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени, он станет новым драйвером для развития экономики региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города. Он станет не только местом жительства студентов и педагогов, но и новым общественным пространством для горожан.
"В новых экономических реалиях нужно искать мощные драйверы развития. Мы в Тюменской области всегда делали ставку на человеческий капитал. Главная его сила – это студенты и активная молодежь. Реализация такого проекта – это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности", - сообщил Моор.
Губернатор пригласил тюменцев, жителей Югры и Ямала к обсуждению концепции проекта на официальном сайте тюменскийкампус.рф, подчеркнув, что "ценны и значимы все конструктивные предложения".
Отмечается, что уже проведена стратегическая сессия со студентами, преподавателями, архитекторами и предпринимателями, на которой участники проработали все технические процессы кампуса: учебную деятельность, проживание, технические условия и возможности интегрирования бизнеса. По итогам всех обсуждений состоится экспертная встреча с участием архитекторов, урбанистов и специалистов в области проектирования.