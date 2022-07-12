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В Тюмени построят межвузовский кампус - РИА Новости, 12.07.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220712/kampus-1801895503.html
В Тюмени построят межвузовский кампус
В Тюмени построят межвузовский кампус - РИА Новости, 12.07.2022
В Тюмени построят межвузовский кампус
Масштабный межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени, он станет новым драйвером для развития экономики региона, заявил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:00
2022-07-12T12:30
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ТЮМЕНЬ, 12 июл - РИА Новости. Масштабный межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени, он станет новым драйвером для развития экономики региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города. Он станет не только местом жительства студентов и педагогов, но и новым общественным пространством для горожан."В новых экономических реалиях нужно искать мощные драйверы развития. Мы в Тюменской области всегда делали ставку на человеческий капитал. Главная его сила – это студенты и активная молодежь. Реализация такого проекта – это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности", - сообщил Моор.Губернатор пригласил тюменцев, жителей Югры и Ямала к обсуждению концепции проекта на официальном сайте тюменскийкампус.рф, подчеркнув, что "ценны и значимы все конструктивные предложения".Отмечается, что уже проведена стратегическая сессия со студентами, преподавателями, архитекторами и предпринимателями, на которой участники проработали все технические процессы кампуса: учебную деятельность, проживание, технические условия и возможности интегрирования бизнеса. По итогам всех обсуждений состоится экспертная встреча с участием архитекторов, урбанистов и специалистов в области проектирования.
https://ria.ru/20220706/tyumen-1800782919.html
https://ria.ru/20220711/tyumen-1801720540.html
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общество, тюменская область, тюмень, ямал, россия, александр моор, навигатор абитуриента
12:00 12.07.2022 (обновлено: 12:30 12.07.2022)
 
В Тюмени построят межвузовский кампус

В Тюмени на берегу реки Туры построят масштабный межвузовский кампус

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 июл - РИА Новости. Масштабный межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени, он станет новым драйвером для развития экономики региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города. Он станет не только местом жительства студентов и педагогов, но и новым общественным пространством для горожан.
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"В новых экономических реалиях нужно искать мощные драйверы развития. Мы в Тюменской области всегда делали ставку на человеческий капитал. Главная его сила – это студенты и активная молодежь. Реализация такого проекта – это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности", - сообщил Моор.
Губернатор пригласил тюменцев, жителей Югры и Ямала к обсуждению концепции проекта на официальном сайте тюменскийкампус.рф, подчеркнув, что "ценны и значимы все конструктивные предложения".
Отмечается, что уже проведена стратегическая сессия со студентами, преподавателями, архитекторами и предпринимателями, на которой участники проработали все технические процессы кампуса: учебную деятельность, проживание, технические условия и возможности интегрирования бизнеса. По итогам всех обсуждений состоится экспертная встреча с участием архитекторов, урбанистов и специалистов в области проектирования.
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