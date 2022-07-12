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На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинского перевала группу туристов - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинского перевала группу туристов
На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинского перевала группу туристов - РИА Новости, 12.07.2022
На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинского перевала группу туристов
Девять туристов получили тепловой удар во время восхождения на гору Верблюд в районе Авачинского перевала, им потребовалась помощь спасателей, сообщили в ГУ МЧС РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:33
2022-07-12T11:33
туризм
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новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — РИА Новости. Девять туристов получили тепловой удар во время восхождения на гору Верблюд в районе Авачинского перевала, им потребовалась помощь спасателей, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю."Сигнал о том, что на высоте около 800 метров несколько человек получили тепловой удар, поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю накануне вечером, 11 июля", — сказали в ведомстве.В МЧС уточнили, что к спасателям обратилась инспектор природного парка, которая на месте оказала туристам доврачебную помощь. В больницу доставили восемь человек, однако все, кроме одного ребенка, от госпитализации отказались.Всего группа, которая не прошла регистрацию при выходе на маршрут, состояла из 28 человек, уточнили в МЧС.
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россия, камчатский край, туристы, туризм, врачи, скорая помощь, новости - туризм
11:33 12.07.2022
 
На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинского перевала группу туристов

Спасатели на Камчатке сняли с Авачинского перевала получивших тепловой удар туристов

© РИА Новости / Иван ШмытковГора Верблюд на Камчатке
Гора Верблюд на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Иван Шмытков
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — РИА Новости. Девять туристов получили тепловой удар во время восхождения на гору Верблюд в районе Авачинского перевала, им потребовалась помощь спасателей, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Сигнал о том, что на высоте около 800 метров несколько человек получили тепловой удар, поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю накануне вечером, 11 июля", — сказали в ведомстве.
В МЧС уточнили, что к спасателям обратилась инспектор природного парка, которая на месте оказала туристам доврачебную помощь. В больницу доставили восемь человек, однако все, кроме одного ребенка, от госпитализации отказались.
Всего группа, которая не прошла регистрацию при выходе на маршрут, состояла из 28 человек, уточнили в МЧС.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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