https://ria.ru/20220712/kamchatka-1801878061.html

На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинского перевала группу туристов

На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинского перевала группу туристов - РИА Новости, 12.07.2022

На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинского перевала группу туристов

Девять туристов получили тепловой удар во время восхождения на гору Верблюд в районе Авачинского перевала, им потребовалась помощь спасателей, сообщили в ГУ МЧС РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:33

2022-07-12T11:33

2022-07-12T11:33

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — РИА Новости. Девять туристов получили тепловой удар во время восхождения на гору Верблюд в районе Авачинского перевала, им потребовалась помощь спасателей, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю."Сигнал о том, что на высоте около 800 метров несколько человек получили тепловой удар, поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю накануне вечером, 11 июля", — сказали в ведомстве.В МЧС уточнили, что к спасателям обратилась инспектор природного парка, которая на месте оказала туристам доврачебную помощь. В больницу доставили восемь человек, однако все, кроме одного ребенка, от госпитализации отказались.Всего группа, которая не прошла регистрацию при выходе на маршрут, состояла из 28 человек, уточнили в МЧС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, камчатский край, туристы, туризм, врачи, скорая помощь, новости - туризм