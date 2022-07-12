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Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы
Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 12.07.2022
Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы
Турист, который приехал на Камчатку из Московской области, сорвался со скалы на мотоцикле и разбился, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:52
2022-07-12T01:52
туризм
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Турист, который приехал на Камчатку из Московской области, сорвался со скалы на мотоцикле и разбился, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.В ведомстве уточнили, что мужчина арендовал мотоцикл и, "полагаясь на значительный водительский опыт, стал совершать различные маневры", не зная рельефа, из-за чего сорвался со скалы вместе с мотоциклом.В региональном управлении МЧС добавили, что спасатели смогли добраться к месту падения мужчины только на катере. Пострадавшего доставили к машине скорой помощи, где тот вскоре скончался.
https://ria.ru/20220711/omsk-1801602295.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:52 12.07.2022
 
Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы

Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы на мотоцикле

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Турист, который приехал на Камчатку из Московской области, сорвался со скалы на мотоцикле и разбился, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств гибели 44-летнего уроженца Московской области", – сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что мужчина арендовал мотоцикл и, "полагаясь на значительный водительский опыт, стал совершать различные маневры", не зная рельефа, из-за чего сорвался со скалы вместе с мотоциклом.
В региональном управлении МЧС добавили, что спасатели смогли добраться к месту падения мужчины только на катере. Пострадавшего доставили к машине скорой помощи, где тот вскоре скончался.
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