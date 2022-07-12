https://ria.ru/20220712/kamchatka-1801842615.html

Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы

Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 12.07.2022

Турист из Московской области разбился на Камчатке, сорвавшись со скалы

Турист, который приехал на Камчатку из Московской области, сорвался со скалы на мотоцикле и разбился, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:52

2022-07-12T01:52

2022-07-12T01:52

туризм

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Турист, который приехал на Камчатку из Московской области, сорвался со скалы на мотоцикле и разбился, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.В ведомстве уточнили, что мужчина арендовал мотоцикл и, "полагаясь на значительный водительский опыт, стал совершать различные маневры", не зная рельефа, из-за чего сорвался со скалы вместе с мотоциклом.В региональном управлении МЧС добавили, что спасатели смогли добраться к месту падения мужчины только на катере. Пострадавшего доставили к машине скорой помощи, где тот вскоре скончался.

https://ria.ru/20220711/omsk-1801602295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)