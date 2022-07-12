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Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград - РИА Новости, 12.07.2022
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Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград - РИА Новости, 12.07.2022
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград
Расширение Литвой списка товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область, может обернуться большой проблемой отнюдь не для самого Вильнюса, пишет... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:51
2022-07-12T16:09
мария захарова
литва
москва
россия
евросоюз
северный поток
санкции в отношении россии
калининград
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Расширение Литвой списка товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область, может обернуться большой проблемой отнюдь не для самого Вильнюса, пишет французская газета L'Opinion.По словам автора статьи, Москва уже предупредила о возможности применить в ответ "суровые меры", если проблема не разрешится в ближайшее время. В Вильнюсе при этом утверждают, что просто стараются идти в ногу с графиком анонсированных Евросоюзом мер, призванных "наказать" Россию. Однако если Москва решит ответить, пострадает вовсе не Литва, подчеркивается в материале."Некоторые европейские политики и бизнесмены особенно боятся, что Россия продлит приостановку работы газопровода "Северный поток", по которому газ поступает в Германию", — отметил автор статьи, пояснив, что запланированный период технического обслуживания в десять дней может затянуться.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220711/litva-1801700901.html
https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html
литва
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мария захарова, литва, москва, россия, евросоюз, северный поток, санкции в отношении россии, калининград
11:51 12.07.2022 (обновлено: 16:09 12.07.2022)
 
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград

L'Opinion: Россия может затянуть ремонт "Северного потока" из-за ситуации с Калининградом

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Расширение Литвой списка товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область, может обернуться большой проблемой отнюдь не для самого Вильнюса, пишет французская газета L'Opinion.
По словам автора статьи, Москва уже предупредила о возможности применить в ответ "суровые меры", если проблема не разрешится в ближайшее время. В Вильнюсе при этом утверждают, что просто стараются идти в ногу с графиком анонсированных Евросоюзом мер, призванных "наказать" Россию. Однако если Москва решит ответить, пострадает вовсе не Литва, подчеркивается в материале.
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"Некоторые европейские политики и бизнесмены особенно боятся, что Россия продлит приостановку работы газопровода "Северный поток", по которому газ поступает в Германию", — отметил автор статьи, пояснив, что запланированный период технического обслуживания в десять дней может затянуться.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Мария ЗахароваЛитваМоскваРоссияЕвросоюзСеверный потокСанкции в отношении РоссииКалининград
 
 
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