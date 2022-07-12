11:51 12.07.2022 (обновлено: 16:09 12.07.2022)
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград
L'Opinion: Россия может затянуть ремонт "Северного потока" из-за ситуации с Калининградом
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Расширение Литвой списка товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область, может обернуться большой проблемой отнюдь не для самого Вильнюса, пишет французская газета L'Opinion.
По словам автора статьи, Москва уже предупредила о возможности применить в ответ "суровые меры", если проблема не разрешится в ближайшее время. В Вильнюсе при этом утверждают, что просто стараются идти в ногу с графиком анонсированных Евросоюзом мер, призванных "наказать" Россию. Однако если Москва решит ответить, пострадает вовсе не Литва, подчеркивается в материале.
"Некоторые европейские политики и бизнесмены особенно боятся, что Россия продлит приостановку работы газопровода "Северный поток", по которому газ поступает в Германию", — отметил автор статьи, пояснив, что запланированный период технического обслуживания в десять дней может затянуться.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
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