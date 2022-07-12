https://ria.ru/20220712/kaliningrad-1801893035.html

Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград

Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград - РИА Новости, 12.07.2022

Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград

Расширение Литвой списка товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область, может обернуться большой проблемой отнюдь не для самого Вильнюса, пишет... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:51

2022-07-12T11:51

2022-07-12T16:09

мария захарова

литва

москва

россия

евросоюз

северный поток

санкции в отношении россии

калининград

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Расширение Литвой списка товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область, может обернуться большой проблемой отнюдь не для самого Вильнюса, пишет французская газета L'Opinion.По словам автора статьи, Москва уже предупредила о возможности применить в ответ "суровые меры", если проблема не разрешится в ближайшее время. В Вильнюсе при этом утверждают, что просто стараются идти в ногу с графиком анонсированных Евросоюзом мер, призванных "наказать" Россию. Однако если Москва решит ответить, пострадает вовсе не Литва, подчеркивается в материале."Некоторые европейские политики и бизнесмены особенно боятся, что Россия продлит приостановку работы газопровода "Северный поток", по которому газ поступает в Германию", — отметил автор статьи, пояснив, что запланированный период технического обслуживания в десять дней может затянуться.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220711/litva-1801700901.html

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html

литва

москва

россия

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

мария захарова, литва, москва, россия, евросоюз, северный поток, санкции в отношении россии, калининград