https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801906763.html
Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком
Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком - РИА Новости, 12.07.2022
Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком
Семья с двухлетним ребенком пострадала при ударе по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:38
2022-07-12T12:38
2022-07-12T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
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херсонская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Семья с двухлетним ребенком пострадала при ударе по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Мамочка и папа с двухлетним ребенком, у обоих сломаны руки, порезаны", - рассказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24" после посещения пострадавших в больнице. "Ребеночек - еще двух лет нет, это второй ребенок, у которого травма головы. Мамочка с грудным ребенком, она кормит его. Испуганы, конечно", - добавил он.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801874022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком
Семья с двухлетним ребенком пострадала при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Семья с двухлетним ребенком пострадала при ударе по Новой Каховке, сообщил
глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Мамочка и папа с двухлетним ребенком, у обоих сломаны руки, порезаны", - рассказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24" после посещения пострадавших в больнице. "Ребеночек - еще двух лет нет, это второй ребенок, у которого травма головы. Мамочка с грудным ребенком, она кормит его. Испуганы, конечно", - добавил он.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.