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Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801906763.html
Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком
Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком - РИА Новости, 12.07.2022
Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком
Семья с двухлетним ребенком пострадала при ударе по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:38
2022-07-12T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Семья с двухлетним ребенком пострадала при ударе по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Мамочка и папа с двухлетним ребенком, у обоих сломаны руки, порезаны", - рассказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24" после посещения пострадавших в больнице. "Ребеночек - еще двух лет нет, это второй ребенок, у которого травма головы. Мамочка с грудным ребенком, она кормит его. Испуганы, конечно", - добавил он.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:38 12.07.2022
 
Среди пострадавших при ударе по Новой Каховке оказалась семья с ребенком

Семья с двухлетним ребенком пострадала при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Семья с двухлетним ребенком пострадала при ударе по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Мамочка и папа с двухлетним ребенком, у обоих сломаны руки, порезаны", - рассказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24" после посещения пострадавших в больнице. "Ребеночек - еще двух лет нет, это второй ребенок, у которого травма головы. Мамочка с грудным ребенком, она кормит его. Испуганы, конечно", - добавил он.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 10:37
Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона
 
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