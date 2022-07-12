https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801880777.html

Власти уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке

Власти уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022

Власти уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке

Пять человек погибли, семь числятся пропавшими после ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области, число пострадавших возросло до 80, сообщил... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:10

2022-07-12T11:10

2022-07-12T12:29

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Пять человек погибли, семь числятся пропавшими после ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области, число пострадавших возросло до 80, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Пострадавших около 80, есть информация о пяти погибших, семеро людей пока считаются пропавшими, их ищут под завалами", — сказал он РИА Новости.Как утверждает чиновник, все погибшие и пострадавшие исключительно из числа мирного населения.По его словам, разрушения от удара видны в радиусе двух километров, некоторые дома разрушены, в других выбиты стекла.По данным ВГА, всего по Новой Каховке выпущены шесть ракет, три из них сбила система ПВО.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.Стремоусов ранее заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, в мире