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Власти уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801880777.html
Власти уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке
Власти уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Власти уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке
Пять человек погибли, семь числятся пропавшими после ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области, число пострадавших возросло до 80, сообщил... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:10
2022-07-12T12:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Пять человек погибли, семь числятся пропавшими после ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области, число пострадавших возросло до 80, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Пострадавших около 80, есть информация о пяти погибших, семеро людей пока считаются пропавшими, их ищут под завалами", — сказал он РИА Новости.Как утверждает чиновник, все погибшие и пострадавшие исключительно из числа мирного населения.По его словам, разрушения от удара видны в радиусе двух километров, некоторые дома разрушены, в других выбиты стекла.По данным ВГА, всего по Новой Каховке выпущены шесть ракет, три из них сбила система ПВО.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.Стремоусов ранее заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, в мире
11:10 12.07.2022 (обновлено: 12:29 12.07.2022)
 
Власти уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: при ударе по Новой Каховке пострадали около 80 человек

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Пять человек погибли, семь числятся пропавшими после ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области, число пострадавших возросло до 80, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Пострадавших около 80, есть информация о пяти погибших, семеро людей пока считаются пропавшими, их ищут под завалами", — сказал он РИА Новости.
Как утверждает чиновник, все погибшие и пострадавшие исключительно из числа мирного населения.
По его словам, разрушения от удара видны в радиусе двух километров, некоторые дома разрушены, в других выбиты стекла.
По данным ВГА, всего по Новой Каховке выпущены шесть ракет, три из них сбила система ПВО.
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.
Стремоусов ранее заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовВ мире
 
 
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