https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801878716.html

Семьям погибших при ударе в Новой Каховке выплатят два миллиона рублей

Семьям погибших при ударе в Новой Каховке выплатят два миллиона рублей - РИА Новости, 12.07.2022

Семьям погибших при ударе в Новой Каховке выплатят два миллиона рублей

Семьи погибших при ударе по Новой Каховке получат материальную помощь в размере двух миллионов рублей, пострадавшие - по 400 тысяч рублей, сообщил глава... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:56

2022-07-12T10:56

2022-07-12T11:06

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херсонская область

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Семьи погибших при ударе по Новой Каховке получат материальную помощь в размере двух миллионов рублей, пострадавшие - по 400 тысяч рублей, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо."Принято решение о выделении материальной помощи семьям погибших в размере 2 миллиона рублей и помощи тем, кто получил ранения, - 400 тысяч рублей", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали свыше 70 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

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херсонская область

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Варвара Скокшина

в мире, херсонская область