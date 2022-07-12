https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801874022.html

Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона

Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона - РИА Новости, 12.07.2022

Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что ракетные удары Киева по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:37

2022-07-12T10:37

2022-07-12T10:37

в мире

кирилл стремоусов

сша

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801860018_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c48bfc1e8d34f48cd4e0d4f82082a46b.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что ракетные удары Киева по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS."Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона - американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведет открытую войну против русских людей", - написал Кива в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кирилл стремоусов, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины