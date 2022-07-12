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Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона - РИА Новости, 12.07.2022
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Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона
Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона - РИА Новости, 12.07.2022
Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что ракетные удары Киева по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:37
2022-07-12T10:37
в мире
кирилл стремоусов
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что ракетные удары Киева по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS."Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона - американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведет открытую войну против русских людей", - написал Кива в Telegram-канале.
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в мире, кирилл стремоусов, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
10:37 12.07.2022
 
Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона

Экс-депутат Рады Кива: удары ВСУ по Новой Каховке реализовали при прямом участии Пентагона

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что ракетные удары Киева по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона.
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
"Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона - американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведет открытую войну против русских людей", - написал Кива в Telegram-канале.
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