https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801868208.html
Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти
Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти - РИА Новости, 12.07.2022
Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти
Спасенные из-под завалов в Новой Каховке шестеро детей живы, угрозы их здоровью нет, они сейчас находятся с родителями, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:11
2022-07-12T10:11
2022-07-12T10:13
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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Спасенные из-под завалов в Новой Каховке шестеро детей живы, угрозы их здоровью нет, они сейчас находятся с родителями, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ранее он же сообщил, что детей спасли из-под завалов домов, разрушенных в результате украинского удара, который был нанесен ночью американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, в результате которого как минимум семь человек погибли и около 70 получили ранения."Все дети живы, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они с родителями. Из-под одного дома вытащили четверых и еще двоих – из-под другого дома, всего шестеро спасли", - сказал Леонтьев.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, херсонская область
10:11 12.07.2022 (обновлено: 10:13 12.07.2022)
Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти
Глава каховской ВГА Леонтьев: угрозы здоровью спасенных в Новой Каховке детей нет
НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Спасенные из-под завалов в Новой Каховке шестеро детей живы, угрозы их здоровью нет, они сейчас находятся с родителями, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ранее он же сообщил, что детей спасли из-под завалов домов, разрушенных в результате украинского удара, который был нанесен ночью американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, в результате которого как минимум семь человек погибли и около 70 получили ранения.
"Все дети живы, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они с родителями. Из-под одного дома вытащили четверых и еще двоих – из-под другого дома, всего шестеро спасли", - сказал Леонтьев.