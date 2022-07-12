https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801868208.html

Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти

Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти - РИА Новости, 12.07.2022

Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти

Спасенные из-под завалов в Новой Каховке шестеро детей живы, угрозы их здоровью нет, они сейчас находятся с родителями, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:11

2022-07-12T10:11

2022-07-12T10:13

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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Спасенные из-под завалов в Новой Каховке шестеро детей живы, угрозы их здоровью нет, они сейчас находятся с родителями, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ранее он же сообщил, что детей спасли из-под завалов домов, разрушенных в результате украинского удара, который был нанесен ночью американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, в результате которого как минимум семь человек погибли и около 70 получили ранения."Все дети живы, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они с родителями. Из-под одного дома вытащили четверых и еще двоих – из-под другого дома, всего шестеро спасли", - сказал Леонтьев.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, херсонская область