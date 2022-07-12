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Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801868208.html
Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти
Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти - РИА Новости, 12.07.2022
Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти
Спасенные из-под завалов в Новой Каховке шестеро детей живы, угрозы их здоровью нет, они сейчас находятся с родителями, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:11
2022-07-12T10:13
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
херсонская область
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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Спасенные из-под завалов в Новой Каховке шестеро детей живы, угрозы их здоровью нет, они сейчас находятся с родителями, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ранее он же сообщил, что детей спасли из-под завалов домов, разрушенных в результате украинского удара, который был нанесен ночью американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, в результате которого как минимум семь человек погибли и около 70 получили ранения."Все дети живы, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они с родителями. Из-под одного дома вытащили четверых и еще двоих – из-под другого дома, всего шестеро спасли", - сказал Леонтьев.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, херсонская область
10:11 12.07.2022 (обновлено: 10:13 12.07.2022)
 
Здоровью спасенных в Новой Каховке детей ничто не угрожает, сообщили власти

Глава каховской ВГА Леонтьев: угрозы здоровью спасенных в Новой Каховке детей нет

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Последствия удара Украины по Новой Каховке. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Спасенные из-под завалов в Новой Каховке шестеро детей живы, угрозы их здоровью нет, они сейчас находятся с родителями, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ранее он же сообщил, что детей спасли из-под завалов домов, разрушенных в результате украинского удара, который был нанесен ночью американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, в результате которого как минимум семь человек погибли и около 70 получили ранения.
"Все дети живы, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они с родителями. Из-под одного дома вытащили четверых и еще двоих – из-под другого дома, всего шестеро спасли", - сказал Леонтьев.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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