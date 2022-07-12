https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801863237.html

Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке

Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022

Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке

Более 70 человек пострадали после украинского удара по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:36

2022-07-12T09:36

2022-07-12T10:23

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 человек пострадали после украинского удара по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."Разрушения крайне сильные, очень серьезно пострадала инфраструктура города — здания, сооружения. Ранены мирные жители, есть потери среди мирных жителей — погибшие люди. Пострадало более 70 человек — это только те, которые обратились за медицинской помощью", — сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, семь человек находятся под завалами, их пока считают пропавшими без вести. Шестерых детей извлекли из-под обломков, работы продолжаются."Я думаю, что число жертв увеличится, потому что масштабы разрушений просто грандиозные", — добавил Леонтьев.Ранее сообщалось, что семь жителей погибли. Леонтьев назвал произошедшее "расчетливым, жестоким и циничным" террористическом актом.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801861735.html

https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801855346.html

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Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , украина