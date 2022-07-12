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Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801863237.html
Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке
Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке
Более 70 человек пострадали после украинского удара по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:36
2022-07-12T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 человек пострадали после украинского удара по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."Разрушения крайне сильные, очень серьезно пострадала инфраструктура города — здания, сооружения. Ранены мирные жители, есть потери среди мирных жителей — погибшие люди. Пострадало более 70 человек — это только те, которые обратились за медицинской помощью", — сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, семь человек находятся под завалами, их пока считают пропавшими без вести. Шестерых детей извлекли из-под обломков, работы продолжаются."Я думаю, что число жертв увеличится, потому что масштабы разрушений просто грандиозные", — добавил Леонтьев.Ранее сообщалось, что семь жителей погибли. Леонтьев назвал произошедшее "расчетливым, жестоким и циничным" террористическом актом.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801861735.html
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в мире, херсонская область , украина
09:36 12.07.2022 (обновлено: 10:23 12.07.2022)
 
Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке

Глава ВГА Леонтьев: при ударе по Новой Каховке пострадали более 70 человек, семь пропали

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 человек пострадали после украинского удара по Новой Каховке, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Разрушения крайне сильные, очень серьезно пострадала инфраструктура города — здания, сооружения. Ранены мирные жители, есть потери среди мирных жителей — погибшие люди. Пострадало более 70 человек — это только те, которые обратились за медицинской помощью", — сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, семь человек находятся под завалами, их пока считают пропавшими без вести. Шестерых детей извлекли из-под обломков, работы продолжаются.
"Я думаю, что число жертв увеличится, потому что масштабы разрушений просто грандиозные", — добавил Леонтьев.
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 09:28
Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА
Ранее сообщалось, что семь жителей погибли. Леонтьев назвал произошедшее "расчетливым, жестоким и циничным" террористическом актом.
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.
Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
Чего хотели, того и достигли – глава ВГА Леонтьев об ударе ВСУ по складам с селитрой в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:50Специальная военная операция на Украине
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