https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801862526.html

Власти Новой Каховки пообещали восстановить инфраструктуру после атаки ВСУ

Власти Новой Каховки пообещали восстановить инфраструктуру после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.07.2022

Власти Новой Каховки пообещали восстановить инфраструктуру после атаки ВСУ

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что инфраструктура города, разрушенная в результате... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:31

2022-07-12T09:31

2022-07-12T09:31

в мире

жкх

кирилл стремоусов

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НОВАЯ КАХОВКА, 12 июл – РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что инфраструктура города, разрушенная в результате ракетного удара со стороны украинских войск, будет восстановлена."Мы руки складывать не будем. Будем работать. Восстановим все. Нас не испугаешь подобным варварством", - сказал РИА Новости Леонтьев.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.

https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

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в мире, жкх, кирилл стремоусов