https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801855346.html
Власти назвали удар ВСУ по Новой Каховке катастрофой для города
Власти назвали удар ВСУ по Новой Каховке катастрофой для города - РИА Новости, 12.07.2022
Власти назвали удар ВСУ по Новой Каховке катастрофой для города
Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра, это катастрофа для города, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:50
2022-07-12T08:50
2022-07-12T10:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 12 июл – РИА Новости. Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра, это катастрофа для города, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев."Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах (селитра – прим. ред.) и чего хотели, того и достигли. Это тоже самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе у нас тоже самое", - сказал РИА Новости Леонтьев.По его словам, оценить полностью нанесенные городу разрушения еще предстоит, но уже сейчас их можно назвать масштабными."Масштабы катастрофы крайне велики… Нам предстоит разбирать завалы. Под завалами очень много людей", - сказал Леонтьев.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
https://ria.ru/20220712/udar-1801851587.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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"Чего хотели, того и достигли" – глава ВГА Леонтьев об ударе ВСУ по складам с селитрой в Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра, это катастрофа для города, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев. "Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах (селитра – прим. ред.) и чего хотели, того и достигли. Это тоже самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе у нас тоже самое", - сказал РИА Новости Леонтьев.
2022-07-12T08:50
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PT0M48S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
08:50 12.07.2022 (обновлено: 10:26 12.07.2022)
Власти назвали удар ВСУ по Новой Каховке катастрофой для города
Глава каховской ВГА Леонтьев назвал последствия удара ВСУ по Новой Каховке катастрофой