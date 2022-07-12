https://ria.ru/20220712/italiya-1801754953.html

В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий

В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий - РИА Новости, 12.07.2022

В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий

В Италии 23-летний американский турист упал в кратер вулкана Везувий, сообщает Wanted in Roma. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:16

2022-07-12T01:16

2022-07-12T01:16

туризм

туризм

италия

новости - туризм

вулканы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155880/54/1558805495_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c89107a152cf47de4deaab9d32ce9de.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Италии 23-летний американский турист упал в кратер вулкана Везувий, сообщает Wanted in Roma.Инцидент произошел после того, как путешественник и трое его родственников решили забраться на вершину горы запрещенным маршрутом.На одном из участков турист потерял равновесие и сорвался вглубь кратера на несколько метров. Ему на помощь поспешили карабинеры.Нарушитель получил легкие травмы и получил медпомощь.Полиция задержала туриста и его семью вместе с двумя другими посетителями за то, что они выбрали запрещенный маршрут, который был четко обозначен как очень опасный.

https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, италия, новости - туризм, вулканы