https://ria.ru/20220712/italiya-1801754953.html
В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий
В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий - РИА Новости, 12.07.2022
В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий
В Италии 23-летний американский турист упал в кратер вулкана Везувий, сообщает Wanted in Roma. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:16
2022-07-12T01:16
2022-07-12T01:16
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Италии 23-летний американский турист упал в кратер вулкана Везувий, сообщает Wanted in Roma.Инцидент произошел после того, как путешественник и трое его родственников решили забраться на вершину горы запрещенным маршрутом.На одном из участков турист потерял равновесие и сорвался вглубь кратера на несколько метров. Ему на помощь поспешили карабинеры.Нарушитель получил легкие травмы и получил медпомощь.Полиция задержала туриста и его семью вместе с двумя другими посетителями за то, что они выбрали запрещенный маршрут, который был четко обозначен как очень опасный.
https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, италия, новости - туризм, вулканы
В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий
В Италии арестовали американского туриста, упавшего в кратер Везувия
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
В Италии 23-летний американский турист упал в кратер вулкана Везувий, сообщает
Wanted in Roma.
Инцидент произошел после того, как путешественник и трое его родственников решили забраться на вершину горы запрещенным маршрутом.
На одном из участков турист потерял равновесие и сорвался вглубь кратера на несколько метров. Ему на помощь поспешили карабинеры.
Нарушитель получил легкие травмы и получил медпомощь.
Полиция задержала туриста и его семью вместе с двумя другими посетителями за то, что они выбрали запрещенный маршрут, который был четко обозначен как очень опасный.