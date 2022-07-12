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В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий
В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий - РИА Новости, 12.07.2022
В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий
В Италии 23-летний американский турист упал в кратер вулкана Везувий, сообщает Wanted in Roma. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:16
2022-07-12T01:16
туризм
туризм
италия
новости - туризм
вулканы
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Италии 23-летний американский турист упал в кратер вулкана Везувий, сообщает Wanted in Roma.Инцидент произошел после того, как путешественник и трое его родственников решили забраться на вершину горы запрещенным маршрутом.На одном из участков турист потерял равновесие и сорвался вглубь кратера на несколько метров. Ему на помощь поспешили карабинеры.Нарушитель получил легкие травмы и получил медпомощь.Полиция задержала туриста и его семью вместе с двумя другими посетителями за то, что они выбрали запрещенный маршрут, который был четко обозначен как очень опасный.
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туризм, италия, новости - туризм, вулканы
01:16 12.07.2022
 
В Италии турист упал в кратер вулкана Везувий

В Италии арестовали американского туриста, упавшего в кратер Везувия

© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь
Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Depositphotos / pandionhiatus3
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Италии 23-летний американский турист упал в кратер вулкана Везувий, сообщает Wanted in Roma.
Инцидент произошел после того, как путешественник и трое его родственников решили забраться на вершину горы запрещенным маршрутом.
На одном из участков турист потерял равновесие и сорвался вглубь кратера на несколько метров. Ему на помощь поспешили карабинеры.
Нарушитель получил легкие травмы и получил медпомощь.
Полиция задержала туриста и его семью вместе с двумя другими посетителями за то, что они выбрали запрещенный маршрут, который был четко обозначен как очень опасный.
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 08:10Туризм
Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах
 
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