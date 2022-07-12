00:01 12.07.2022 (обновлено: 00:02 12.07.2022)
Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции
Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны европейских чиновников против растущей инфляции единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ.
"Этот рост цен, эта инфляция, этот абсурдно высокий уровень затрат на энергию. И мы должны принять меры таким образом, чтобы мы не подстегивали инфляцию, а пытались ее подавить совместно в Евросоюзе", - заявил Нехаммер, выступая на партийном съезде АНП федеральной земли Тироль.
По его словам, это трудно осуществить, но срочно нужны адекватные контрмеры против роста цен и инфляции.
"Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее - чокаться только в случае, когда хорошо", — добавил австрийский канцлер.
Своим заявлением Нехаммер вызвал ажиотаж в социальных сетях и критику со стороны правой Австрийской партии свободы.