https://ria.ru/20220712/inflyatsiya-1801837198.html

Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции

Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции - РИА Новости, 12.07.2022

Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции

Канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны европейских чиновников против растущей... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T00:01

2022-07-12T00:01

2022-07-12T00:02

карл нехаммер

евросоюз

австрия

инфляция

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны европейских чиновников против растущей инфляции единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ.По его словам, это трудно осуществить, но срочно нужны адекватные контрмеры против роста цен и инфляции.Своим заявлением Нехаммер вызвал ажиотаж в социальных сетях и критику со стороны правой Австрийской партии свободы.

https://ria.ru/20220702/inflyatsiya-1799734429.html

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карл нехаммер, евросоюз, австрия, инфляция