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Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции - РИА Новости, 12.07.2022
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Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции
Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции - РИА Новости, 12.07.2022
Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции
Канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны европейских чиновников против растущей... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T00:01
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карл нехаммер
евросоюз
австрия
инфляция
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны европейских чиновников против растущей инфляции единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ.По его словам, это трудно осуществить, но срочно нужны адекватные контрмеры против роста цен и инфляции.Своим заявлением Нехаммер вызвал ажиотаж в социальных сетях и критику со стороны правой Австрийской партии свободы.
https://ria.ru/20220702/inflyatsiya-1799734429.html
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карл нехаммер, евросоюз, австрия, инфляция
00:01 12.07.2022 (обновлено: 00:02 12.07.2022)
 
Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что ЕС останется только алкоголь в случае роста инфляции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны европейских чиновников против растущей инфляции единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ.
"Этот рост цен, эта инфляция, этот абсурдно высокий уровень затрат на энергию. И мы должны принять меры таким образом, чтобы мы не подстегивали инфляцию, а пытались ее подавить совместно в Евросоюзе", - заявил Нехаммер, выступая на партийном съезде АНП федеральной земли Тироль.
По его словам, это трудно осуществить, но срочно нужны адекватные контрмеры против роста цен и инфляции.
"Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее - чокаться только в случае, когда хорошо", — добавил австрийский канцлер.
Своим заявлением Нехаммер вызвал ажиотаж в социальных сетях и критику со стороны правой Австрийской партии свободы.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 02:04
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Карл НехаммерЕвросоюзАвстрияИнфляция
 
 
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