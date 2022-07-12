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Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует - РИА Новости, 12.07.2022
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Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует
Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует - РИА Новости, 12.07.2022
Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о внесении в Верховную раду законопроекта о признании Ичкерии* уморительной и напомнил, что такого образования давно... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:53
2022-07-12T23:48
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 12 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о внесении в Верховную раду законопроекта о признании Ичкерии* уморительной и напомнил, что такого образования давно нет.Он добавил, что ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы в 2007 году. По словам Кадырова все, что оставалось в проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило "полтора человека", но и он был распущен в 2009 году.Кадыров в шутку предложил депутатам Рады провести дебаты о признании Плутона планетой или "поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России
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россия, рамзан кадыров
21:53 12.07.2022 (обновлено: 23:48 12.07.2022)
 
Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует

Глава Чечни Кадыров высмеял идею украинских депутатов признать Ичкерию

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о внесении в Верховную раду законопроекта о признании Ичкерии* уморительной и напомнил, что такого образования давно нет.

"Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии* даже на бумаге не существует", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы в 2007 году. По словам Кадырова все, что оставалось в проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило "полтора человека", но и он был распущен в 2009 году.
Кадыров в шутку предложил депутатам Рады провести дебаты о признании Плутона планетой или "поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".
* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России
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