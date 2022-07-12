https://ria.ru/20220712/ichkeriya-1802081108.html

Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует

Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует - РИА Новости, 12.07.2022

Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о внесении в Верховную раду законопроекта о признании Ичкерии* уморительной и напомнил, что такого образования давно... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:53

2022-07-12T21:53

2022-07-12T23:48

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 12 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о внесении в Верховную раду законопроекта о признании Ичкерии* уморительной и напомнил, что такого образования давно нет.Он добавил, что ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы в 2007 году. По словам Кадырова все, что оставалось в проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило "полтора человека", но и он был распущен в 2009 году.Кадыров в шутку предложил депутатам Рады провести дебаты о признании Плутона планетой или "поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220711/zelenskiy-1801658730.html

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, рамзан кадыров