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Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву
Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву - РИА Новости, 12.07.2022
Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву
Китайская авиакомпания Hainan Airlines, одна из крупнейших в КНР, во вторник официально возобновила выполнение регулярного прямого рейса по маршруту... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:44
2022-07-12T12:44
туризм
пекин
москва
китай
hainan airlines
airbus a330
новости - туризм
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ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Китайская авиакомпания Hainan Airlines, одна из крупнейших в КНР, во вторник официально возобновила выполнение регулярного прямого рейса по маршруту Пекин-Москва и обратно, первый самолет вылетел в российскую столицу из второго терминала международного аэропорта "Шоуду" с небольшой задержкой.Рейс HU7985 из Пекина в Москву будет выполняться по вторникам в 15.40 по местному времени (10.40 мск), время в пути составит 8 часов 20 минут. В обратном направлении — также по вторникам в 20.55 мск. Перелеты в обе стороны – на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.Уточняется, что въезд в Китай будет осуществляться через город Сиань, где пассажиры должны пройти недельный карантин, и только после этого они смогут доехать до Пекина.Авиакомпания официально запустила прямой рейс из Пекина в Москву и обратно 19 марта 2009 года, полеты стабильно выполнялись на протяжении почти 11 лет, однако из-за пандемии в 2020 году Hainan Airlines была вынуждена приостановить перевозки.Туристов Поднебесная не принимает. В июне этого года власти Китая сократили период обязательного централизованного карантина для прибывающих из-за границы с 14 до семи дней, еще три дня необходимо провести в домашней самоизоляции. В первый, второй, третий, пятый и седьмой дни карантина и третий день самоизоляции придется пройти ПЦР-тестирование. Также для въезда нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит).
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пекин, москва, китай, hainan airlines, airbus a330, новости - туризм, туризм, карантин, туристы, пцр-тест, авиасообщение, пассажиры
12:44 12.07.2022
 
Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву

Авиакомпания Hainan Airlines возобновила прямые рейсы по маршруту Пекин – Москва – Сиань

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в терминале F аэропорта Шереметьево
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Китайская авиакомпания Hainan Airlines, одна из крупнейших в КНР, во вторник официально возобновила выполнение регулярного прямого рейса по маршруту Пекин-Москва и обратно, первый самолет вылетел в российскую столицу из второго терминала международного аэропорта "Шоуду" с небольшой задержкой.
Рейс HU7985 из Пекина в Москву будет выполняться по вторникам в 15.40 по местному времени (10.40 мск), время в пути составит 8 часов 20 минут. В обратном направлении — также по вторникам в 20.55 мск. Перелеты в обе стороны – на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.
Уточняется, что въезд в Китай будет осуществляться через город Сиань, где пассажиры должны пройти недельный карантин, и только после этого они смогут доехать до Пекина.
Авиакомпания официально запустила прямой рейс из Пекина в Москву и обратно 19 марта 2009 года, полеты стабильно выполнялись на протяжении почти 11 лет, однако из-за пандемии в 2020 году Hainan Airlines была вынуждена приостановить перевозки.
Туристов Поднебесная не принимает. В июне этого года власти Китая сократили период обязательного централизованного карантина для прибывающих из-за границы с 14 до семи дней, еще три дня необходимо провести в домашней самоизоляции. В первый, второй, третий, пятый и седьмой дни карантина и третий день самоизоляции придется пройти ПЦР-тестирование. Также для въезда нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит).
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ТуризмПекинМоскваКитайHainan AirlinesAirbus A330Новости - ТуризмТуризмКарантинтуристыПЦР-тестАвиасообщениепассажиры
 
 
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