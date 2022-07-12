https://ria.ru/20220712/hainanairlines-1801897479.html

Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву

Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву - РИА Новости, 12.07.2022

Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву

Китайская авиакомпания Hainan Airlines, одна из крупнейших в КНР, во вторник официально возобновила выполнение регулярного прямого рейса по маршруту... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:44

2022-07-12T12:44

2022-07-12T12:44

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ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Китайская авиакомпания Hainan Airlines, одна из крупнейших в КНР, во вторник официально возобновила выполнение регулярного прямого рейса по маршруту Пекин-Москва и обратно, первый самолет вылетел в российскую столицу из второго терминала международного аэропорта "Шоуду" с небольшой задержкой.Рейс HU7985 из Пекина в Москву будет выполняться по вторникам в 15.40 по местному времени (10.40 мск), время в пути составит 8 часов 20 минут. В обратном направлении — также по вторникам в 20.55 мск. Перелеты в обе стороны – на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.Уточняется, что въезд в Китай будет осуществляться через город Сиань, где пассажиры должны пройти недельный карантин, и только после этого они смогут доехать до Пекина.Авиакомпания официально запустила прямой рейс из Пекина в Москву и обратно 19 марта 2009 года, полеты стабильно выполнялись на протяжении почти 11 лет, однако из-за пандемии в 2020 году Hainan Airlines была вынуждена приостановить перевозки.Туристов Поднебесная не принимает. В июне этого года власти Китая сократили период обязательного централизованного карантина для прибывающих из-за границы с 14 до семи дней, еще три дня необходимо провести в домашней самоизоляции. В первый, второй, третий, пятый и седьмой дни карантина и третий день самоизоляции придется пройти ПЦР-тестирование. Также для въезда нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит).

https://ria.ru/20220711/aeroflot-1801687652.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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