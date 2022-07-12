https://ria.ru/20220712/golosovanie-1801842418.html

Источник: голосование по трансграничной помощи Сирии намечено на вторник

Источник: голосование по трансграничной помощи Сирии намечено на вторник - РИА Новости, 12.07.2022

Источник: голосование по трансграничной помощи Сирии намечено на вторник

Голосование в СБ ООН по резолюции о продлении механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию намечено на 9.00 (16.00 мск) вторника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:48

2022-07-12T01:48

2022-07-12T01:48

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ООН, 12 июл - РИА Новости. Голосование в СБ ООН по резолюции о продлении механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию намечено на 9.00 (16.00 мск) вторника, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.Ранее Ирландия и Норвегия представили проект резолюции о продлении работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе на 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев при принятии соответствующей резолюции.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно.В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2022 года истек срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава".

https://ria.ru/20220711/obsuzhdenie-1801743903.html

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